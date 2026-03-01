Chiến sự Nga - Ukraine 1-3: Leo thang khắp chiến trường; Kiev triển khai tên lửa hành trình Flamingo 01/03/2026 06:36

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Không kích tiếp diễn trên khắp Ukraine; “Nhà máy lọc dầu mini” ở Nga bị tấn công.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đòn không kích vào lãnh thổ đối phương.

Không kích tiếp diễn trên khắp Ukraine

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương Ukraine rằng có 4 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày 28-2.

Không quân Ukraine nói rằng quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 105 máy bay không người lái (UAV) các loại, trong đó có khoảng 60 UAV Shahed. Không quân Ukraine cũng báo cáo đã bắn hạ 96 UAV ở phía bắc, nam và đông nước này.

Tại tỉnh Sumy, 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua, theo báo cáo của chính quyền quân sự khu vực.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov đưa tin về 7 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này.

Tỉnh Donetsk báo cáo về 3 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Ngày 28-2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine - ông Oleksii Kuleba báo cáo rằng 1 UAV của Nga đã tấn công một nhà ga xe lửa ở tỉnh Dnipropetrovsk, trúng một đầu máy xe lửa. Ông cho biết người lái đầu máy đã bị thương trong vụ tấn công.

Một đầu máy xe lửa ở tỉnh Dnipropetrovsk trúng không kích ngày 28-2. Ảnh: Oleksii Kuleba/Telegram

Ông Kuleba cho biết đám cháy bùng phát tại hiện trường vụ tấn công, nhưng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng xử lý hậu quả và đảm bảo không có sự chậm trễ nào trong lịch trình tàu hỏa.

“Đây lại là một nỗ lực khác của Nga nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần dân sự” - ông Kuleba viết trên Telegram.

“Đối phương đang tấn công một cách có hệ thống vào cơ sở hạ tầng đảm bảo việc di chuyển, sơ tán và tiếp tế trên toàn quốc” - theo vị quan chức.

Tại tỉnh Kherson, 8 người đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga ngày 28-2, Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho hay.

Tỉnh trưởng Odessa - ông Oleh Kiper nói rằng UAV Nga đã tấn công một công trình cơ sở hạ tầng cảng dân sự, làm bị thương một bé gái ba tuổi và một người đàn ông 44 tuổi. Ông cho biết cả hai đều đã được nhập viện và hiện đang trong tình trạng ổn định.

. Ở chiều ngược lại, theo Bộ Chỉ huy Tác chiến tỉnh Krasnodar (Nga), một nhà máy lọc dầu ở làng Novominskaya thuộc tỉnh này đã bốc cháy vào ngày 28-2 sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Theo bộ này, mảnh vỡ rơi từ UAV đã gây ra vụ cháy. Các đội cứu hộ và các dịch vụ chuyên biệt đã được điều động đến hiện trường.

Mục tiêu được báo cáo là “nhà máy lọc dầu mini” Albashneft ở làng Novominskaya (Krasnodar), cách tiền tuyến ở Ukraine khoảng 250 km.

Theo nhà chức trách, ngọn lửa đã bao trùm một trong những bể chứa tại cơ sở này và thiêu rụi khu vực liền kề rộng khoảng 150 m².

. Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, kể từ đầu chiến sự, Nga đã tổn thất khoảng 1.265.900 binh sĩ tại Ukraine, bao gồm 770 thương vong trong ngày 28-2.

Nga chặn tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine

Binh sĩ Nga trên tiền tuyến. Ảnh: TASS

Ngày 28-2, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 315 máy UAV và 1 tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine trong 24 giờ qua, theo hãng thông tấn TASS.

“Hệ thống phòng không đã bắn hạ 8 quả bom dẫn đường, 10 quả tên lửa thuộc hệ thống phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, một tên lửa hành trình tầm xa Flamingo và 315 UAV cánh cố định” - theo tuyên bố của bộ này.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.330 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong ngày 28-2.

“Số liệu mới nhất cho thấy quân đội Ukraine đã mất tới 220 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc, khoảng 190 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Tây, khoảng 190 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Nam, 400 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm, khoảng 330 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía đông Đông và hơn 50 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr” - tuyên bố cho biết thêm.

Kiev: Nga chấp nhận kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine

Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov. Ảnh: X

Ngày 28-2, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói rằng Nga đã cam kết tại các cuộc đàm phán gần đây ở Geneva về việc sẽ chấp nhận đề xuất của Mỹ về các đảm bảo an ninh hậu chiến cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Trong các cuộc đàm phán gần đây, phía Nga đã nói rằng họ sẽ chấp nhận các đảm bảo an ninh mà Mỹ đưa ra cho Ukraine” - ông Budanov nói.

Ông Budanov nói thêm rằng hiện tại, Nga chưa đồng ý tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Ukraine đang tìm kiếm những đảm bảo an ninh vững chắc, trong đó cam kết Mỹ và các đồng minh châu Âu sẽ hành động nếu Nga tấn công lần nữa sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Vòng đàm phán hòa bình cuối cùng, diễn ra tại Geneva tuần trước, đã không đạt được bước đột phá nào khi Moscow và Kiev mô tả các cuộc gặp là khó khăn dù Washington cho biết đã thấy “tiến bộ đáng kể”.