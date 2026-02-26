Ông Orban lệnh tăng cường an ninh, cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công 26/02/2026 08:32

(PLO)- Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẽ triển khai binh sĩ và thiết bị gần các địa điểm then chốt trước “mối đe dọa tiềm tàng từ Ukraine”.

Ngày 25-2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Hungary sẽ triển khai binh sĩ và trang thiết bị để bảo vệ các hạ tầng năng lượng trọng yếu trước “mối đe dọa tiềm tàng từ Ukraine”, theo hãng tin Al-Jazeera.

“Tôi vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quốc phòng được triệu tập do lệnh phong tỏa dầu từ phía Ukraine. Kể từ ngày 27-1, không có dầu nào đến Hungary qua đường ống Druzhba” - ông Orban nói trong video đăng trên mạng xã hội.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: TASS

“Tôi nhận thấy Ukraine đang chuẩn bị thêm các hành động nhằm làm gián đoạn hoạt động của hệ thống năng lượng Hungary. Tôi đã ra lệnh tăng cường bảo vệ các hạ tầng năng lượng trọng yếu” - ông Orban nói thêm.

Theo vị thủ tướng, Hungary sẽ triển khai binh sĩ và thiết bị gần các địa điểm then chốt, đồng thời cảnh sát tăng cường tuần tra quanh các nhà máy điện, trạm phân phối và trung tâm điều khiển.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Budapest gần đây cáo buộc Kiev cố tình giữ lại các lô dầu Nga vận chuyển qua đường ống Druzhba, tuyến ống đi qua lãnh thổ Ukraine. Giới chức Ukraine bác bỏ cáo buộc này, khẳng định đường ống - cung cấp dầu cho các nhà máy lọc dầu ở Hungary và Slovakia - đã hư hại do trúng không kích của Nga.

Căng thẳng này đã kéo theo các biện pháp đáp trả.

Hungary và Slovakia đã dừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine từ ngày 18-2. Hungary ngăn chặn các lệnh trừng phạt mới của EU nhằm vào Nga và khoản vay dự kiến 90 tỉ euro (107 tỉ USD) dành cho Kiev.

Phía Kiev phát tín hiệu sẵn sàng giải quyết tranh chấp. Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết Ukraine đã đề xuất một số “giải pháp khả thi”, nhưng đến nay Hungary chưa đưa ra phản hồi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24-2 cho rằng Thủ tướng Orban nên trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào hạ tầng năng lượng.

“Chính Nga đã nhiều lần phá hủy đường ống dầu này. Vì vậy, ông Orban nên nói chuyện với ông Putin, có thể về một lệnh ngừng bắn liên quan năng lượng hoặc điều gì đó tương tự” - ông Zelensky nói.

Nga chưa lên tiếng về các diễn biến trên.