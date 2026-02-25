Iran nói thỏa thuận với Mỹ nằm ‘trong tầm tay’ 25/02/2026 05:55

(PLO)- Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh quyết tâm đạt được một thỏa thuận với Mỹ trong thời gian ngắn nhất khi hai nước sắp bước vào vòng đàm phán thứ ba tại Geneva.

Ngày 24-2, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi cho biết một thỏa thuận với Mỹ "nằm trong tầm tay, nhưng chỉ khi ngoại giao được ưu tiên", theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi có một cơ hội lịch sử để đạt được một thỏa thuận chưa từng có, giải quyết những mối quan ngại chung và đạt được những lợi ích chung” - ông Araqchi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết Tehran sẽ nối lại các cuộc đàm phán với “quyết tâm đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng trong thời gian ngắn nhất có thể”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: AFP

Trong bài đăng, ông Araghchi tuyên bố Iran "trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân", nhưng nhấn mạnh quyền của đất nước trong việc "khai thác lợi ích từ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình".

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran - ông Majid Takht-Ravanchi cho biết Iran sẵn sàng thực hiện mọi bước cần thiết để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

“Chúng tôi sẵn sàng đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để điều này xảy ra. Chúng tôi sẽ bước vào phòng đàm phán ở Geneva với sự trung thực và thiện chí tuyệt đối” - ông Takht-Ravanchi nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Takht-Ravanchi cảnh báo rằng nếu có một cuộc tấn công hoặc hành động gây hấn chống lại Iran thì Tehran sẽ đáp trả theo kế hoạch phòng thủ của mình.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết lựa chọn đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn là ngoại giao, nhưng ông sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Các bình luận trên được đưa ra vài ngày trước vòng đàm phán mới dự kiến ​​giữa hai bên tại Geneva. Một quan chức cấp cao của Mỹ đầu tuần này cho biết các cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26-2 tại Geneva, với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể ông Trump - ông Jared Kushner dự kiến ​​sẽ gặp gỡ phái đoàn Iran để đàm phán.

Hai nước đã nối lại đàm phán vào đầu tháng này trong bối cảnh Mỹ tăng cường năng lực quân sự ở Trung Đông. Iran đã đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.