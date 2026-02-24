Mỹ sơ tán nhân viên tại đại sứ quán ở Lebanon giữa căng thẳng với Iran 24/02/2026 07:03

(PLO)- Mỹ yêu cầu các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp rời khỏi đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut (Lebanon), trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran.

Ngày 23-2, Mỹ yêu cầu các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp rời khỏi đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut (Lebanon), trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran - quốc gia có quan hệ chặt chẽ với nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon, theo hãng tin AFP.

“Đây là biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên của chúng tôi, đồng thời vẫn duy trì khả năng hoạt động và hỗ trợ công dân Mỹ” - một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết với điều kiện giấu tên.

Khoảng 40 nhân viên đại sứ quán đã rời đi qua sân bay quốc tế Beirut trong ngày 23-2, một nguồn tin an ninh Lebanon nói với AFP.

Kênh truyền hình LBC của Lebanon đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã sơ tán hàng chục nhân viên thông qua sân bay quốc tế của thành phố như một biện pháp phòng ngừa trước các diễn biến khu vực.

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Beirut (Lebanon). Ảnh: AFP

Lệnh này áp dụng đối với các nhân viên không thuộc diện khẩn cấp và người thân của họ, nhưng đại sứ quán vẫn mở cửa hoạt động.

“Chúng tôi liên tục đánh giá môi trường an ninh, và dựa trên rà soát mới nhất, chúng tôi cho rằng việc thu hẹp hiện diện xuống còn nhân sự thiết yếu là cần thiết” - quan chức Mỹ nói thêm.

Ông Trump đã ra lệnh tăng cường đáng kể lực lượng Mỹ trong khu vực khi ông đe dọa tấn công Iran, đồng thời tuyên bố Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận liên quan chương trình hạt nhân.

Chính quyền Iran cho biết họ kỳ vọng sẽ đàm phán với Mỹ vào ngày 26-2, trong diễn biến có thể là nỗ lực ngoại giao cuối cùng.

Kể từ các vụ tấn công của Hamas vào ngày 7-10-2023, Israel đã thực hiện nhiều đợt không kích tại Lebanon, gây tổn thất nặng nề cho Hezbollah, trong đó có việc tiêu diệt lãnh đạo Hassan Nasrallah.

Trước đây, Hezbollah từng được cho là sẽ mở thêm một mặt trận chống Israel nếu Tel Aviv xảy ra chiến tranh với Iran.

Hôm 21-2, Hezbollah tuyên bố sẽ “kháng cự” sau khi một cuộc không kích mới của Israel khiến 8 tay súng của nhóm thiệt mạng.