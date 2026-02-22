Tổng thống Iran tuyên bố không khuất phục trước áp lực từ Mỹ 22/02/2026 16:26

(PLO)- Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Mỹ kiên quyết yêu cầu Iran từ bỏ việc làm giàu uranium, nhấn mạnh đây là lằn ranh đỏ trong các cuộc đàm phán của Washington.

Ngày 21-2, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian tuyên bố sẽ không khuất phục trước áp lực từ Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cân nhắc các cuộc tấn công hạn chế để buộc Tehran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng ta sẽ không khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào” - ông Pezeshkian phát biểu tại buổi lễ vinh danh các thành viên đội tuyển Paralympic Iran.

“Các cường quốc thế giới đang hèn nhát cấu kết để buộc chúng ta phải cúi đầu. Cũng như các bạn đã không khuất phục trước khó khăn, chúng ta cũng sẽ không khuất phục trước những vấn đề này” - ông Pezeshkian nói thêm.

Tổng thống Pezeshkian đưa ra bài phát biểu trên trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở vùng Vịnh, khi Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự bằng việc triển khai hai tàu sân bay và hàng chục máy bay chiến đấu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: TASS

Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran tại Oman hồi đầu tháng này, và tổ chức vòng đàm phán thứ hai tại Thụy Sĩ tuần trước. Mặc dù Washington và Tehran mô tả các cuộc đàm phán nhìn chung là tích cực, nhưng hai bên chưa đạt được bước đột phá nào.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi ngày 20-2 nói rằng một giải pháp ngoại giao dường như nằm trong “tầm với của chúng tôi” và Tehran đang lên kế hoạch hoàn thiện dự thảo thỏa thuận trong “hai đến ba ngày tới” để gửi cho Washington.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters hôm 22-2 rằng Iran và Mỹ có quan điểm khác nhau về phạm vi và cơ chế dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Quan chức này cho biết Tehran có thể nghiêm túc xem xét việc kết hợp xuất khẩu một phần kho dự trữ uranium làm giàu cao (HEU), pha loãng độ tinh khiết của HEU và thành lập một liên minh khu vực để làm giàu uranium, nhưng đổi lại quyền "làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình" của Iran phải được công nhận.

Bên cạnh đó, quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran sẽ không giao nộp quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản của mình, nhưng các công ty Mỹ có thể tham gia với tư cách là nhà thầu trong các mỏ dầu khí của Iran.

Quan chức này cũng cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ diễn ra vào đầu tháng 3.

"Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời vẫn tồn tại” - vị quan chức này cho hay.

Trong khi đó, ngày 22-2, ông Steve Witkoff - đặc phái viên của tổng thống Mỹ - cho biết Mỹ kiên quyết yêu cầu Iran từ bỏ việc làm giàu uranium, đồng thời nhấn mạnh đây là lằn ranh đỏ trong các cuộc đàm phán của Washington.

“Tổng thống đã chỉ thị cho Jared Kushner [con rể của Tổng thống Trump] và tôi trước khi chúng tôi sang [để đàm phán với Iran], đó là có lằn ranh đỏ: không được làm giàu uranium” - ông Witkoff nói trong một cuộc phỏng vấn của kênh Fox News.

Ông Witkoff cho rằng Tehran sẽ có đủ uranium được làm giàu đến mức cần thiết để chế tạo bom hạt nhân trong vòng một tuần.

Iran chưa lên tiếng về phát ngôn trên.