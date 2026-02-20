Tòa Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ thuế quan toàn cầu của ông Trump 20/02/2026 23:06

(PLO)- Tòa Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết, với tỉ lệ 6-3, bác bỏ thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump.

Ngày 20-2, Tòa Tối cao Mỹ phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump đã vi phạm luật liên bang khi đơn phương áp đặt thuế quan trên diện rộng khắp toàn cầu, theo đài CNN.

Phán quyết của Tòa Tối cao Mỹ với tỉ lệ 6-3 cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) “không trao quyền cho tổng thống áp đặt thuế quan".

“Tổng thống khẳng định quyền lực đặc biệt để đơn phương áp đặt thuế quan với số lượng, thời hạn và phạm vi không giới hạn. Xét đến phạm vi, lịch sử và bối cảnh hiến pháp của quyền lực được khẳng định đó, ông ấy phải xác định được sự ủy quyền rõ ràng của quốc hội để thực hiện quyền lực đó” - theo phán quyết do Chánh án John Roberts soạn thảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Chánh án Roberts đã bác bỏ lập luận từ chính quyền Mỹ rằng tổng thống có quyền sử dụng thuế quan để điều tiết thương mại.

“Khi quốc hội trao quyền áp đặt thuế quan, họ làm như vậy một cách rõ ràng và với những ràng buộc cẩn thận. Họ đã không làm như vậy ở trường hợp này” - Chánh án Roberts lập luận.

“Chúng tôi không tuyên bố có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề kinh tế hay đối ngoại. Chúng tôi chỉ tuyên bố, như chúng tôi phải làm, vai trò hạn chế được giao cho chúng tôi bởi Điều III của hiến pháp. Thực hiện vai trò đó, chúng tôi cho rằng IEEPA không cho phép tổng thống áp đặt thuế quan” - Chánh án Roberts nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tòa án không nêu rõ điều gì sẽ xảy ra với hơn 130 tỉ USD tiền thuế quan đã thu được.

Tính đến ngày 14-12-2025, chính phủ liên bang đã thu được 134 tỉ USD tiền thuế quan từ hơn 301.000 nhà nhập khẩu khác nhau, theo dữ liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cũng như hồ sơ gần đây mà cơ quan này nộp lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ.

Nhà Trắng chưa phản hồi về phán quyết trên.

Tòa Tối cao Mỹ đã đưa ra phán quyết trên trong một vụ kiện do các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng do thuế quan và 12 tiểu bang của Mỹ (hầu hết do đảng Dân chủ lãnh đạo) khởi xướng nhằm phản đối việc ông Trump sử dụng IEEPA một cách chưa từng có tiền lệ để đơn phương áp đặt thuế nhập khẩu.