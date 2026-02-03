Ông Trump giảm thuế với Ấn Độ vì đồng ý ngừng mua dầu Nga 03/02/2026 05:24

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, đổi lại, New Delhi sẽ thay thế dầu Nga bằng dầu mua từ Mỹ và Venezuela.

Ngày 2-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, đổi lại, New Delhi sẽ chấm dứt việc mua dầu Nga cùng một số điều kiện khác, theo đài CNN.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào sáng 2-2 (giờ Mỹ) và ông Modi đã đồng ý hạ thấp các rào cản thương mại, chấm dứt việc mua dầu của Nga và thay vào đó mua dầu từ Mỹ, cùng khả năng mua thêm dầu từ Venezuela.

“Vì tình hữu nghị và sự tôn trọng dành cho Thủ tướng Modi, và theo đề nghị của ông ấy, có hiệu lực ngay lập tức, chúng tôi đã nhất trí về một Thỏa thuận Thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ, theo đó Mỹ sẽ áp dụng mức Thuế Đối ứng ưu đãi hơn, giảm từ 25% xuống 18%” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump cho biết ông Modi cũng cam kết Ấn Độ sẽ “mua hàng Mỹ ở mức cao hơn nhiều”, ngoài việc mua hơn 500 tỉ USD năng lượng của Mỹ, bao gồm than đá, cùng với công nghệ, nông sản và các sản phẩm khác.

“Họ cũng sẽ tiến tới việc giảm Thuế quan và các Rào cản Phi thuế quan đối với Mỹ xuống mức không” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Thông điệp của ông Trump không cung cấp chi tiết về thời điểm bắt đầu cắt giảm thuế quan, mức độ giảm các rào cản thương mại và những sản phẩm cụ thể của Mỹ mà Ấn Độ đã cam kết mua.

Đáp lại, ông Modi cảm ơn ông Trump sau thông điệp của nhà lãnh đạo Mỹ.

“Rất vui được trò chuyện với người bạn thân yêu của tôi, Tổng thống Trump. Tôi rất phấn khởi khi các sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ giờ đây sẽ hưởng mức thuế ưu đãi 18%. Xin gửi lời cảm ơn lớn tới Tổng thống Trump, thay mặt cho 1,4 tỉ người dân Ấn Độ, vì thông báo tuyệt vời này” - ông Modi viết trên mạng xã hội X.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal nói rằng thỏa thuận sẽ đưa hai nền kinh tế Mỹ và Ấn Độ xích lại gần nhau hơn.

“Thỏa thuận này mở ra những cơ hội chưa từng có cho nông dân, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các doanh nhân và lao động tay nghề cao để ‘Sản xuất tại Ấn Độ cho thế giới’, ‘Thiết kế tại Ấn Độ cho thế giới’ và ‘Đổi mới tại Ấn Độ cho thế giới’. Nó sẽ giúp Ấn Độ tiếp cận công nghệ từ Mỹ” - ông Goyal viết trên X.

Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán thương mại căng thẳng giữa Washington và New Delhi.

Tháng 8-2025, ông Trump đã tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ lên 50% nhằm gây sức ép buộc New Delhi chấm dứt mua dầu của Nga, và đầu tháng này còn cảnh báo mức thuế có thể tiếp tục tăng nếu Ấn Độ không hạn chế các giao dịch đó.

Việc mua dầu của Venezuela sẽ giúp thay thế một phần lượng dầu Nga mà Ấn Độ đang nhập khẩu, trong bối cảnh Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới.

Ấn Độ phụ thuộc rất lớn vào dầu nhập khẩu, đáp ứng khoảng 90% nhu cầu trong nước.

Nga chưa bình luận về thoả thuận trên.