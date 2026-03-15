2 máy bay Mỹ không được vào không phận Thuỵ Sĩ trong bối cảnh chiến sự Trung Đông 15/03/2026 07:53

(PLO)- Là một quốc gia "trung lập vĩnh viễn", Thuỵ Sĩ không cho phép máy bay liên quan các cuộc xung đột vũ trang quốc tế bay vào không phận của nước này.

Sau khi xem xét 5 yêu cầu của các máy bay quân sự và máy bay phục vụ quan chức cấp cao của Mỹ muốn bay qua không phận của Thuỵ Sĩ, chính quyền Bern đã từ chối 2 chuyến bay. Sự việc diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến mà Washington cùng đồng minh Israel đang tiến hành ở Iran, theo hãng tin Reuters.

Thông báo ngày 14-3 của chính phủ Thuỵ Sĩ nhấn mạnh rằng “luật trung lập cấm các bên tham chiến bay qua không phận [của quốc gia trung lập] nhằm mục đích quân sự liên quan đến xung đột, chỉ cho phép các chuyến bay nhân đạo và y tế, gồm cả việc vận chuyển người bị thương, cũng như các chuyến bay không liên quan xung đột”.

Thuỵ Sĩ đã từ chối cấp phép cho 2 máy bay Mỹ bay qua không phận, trong bối cảnh đang diễn ra cuộc chiến của Mỹ-Israel với Iran. Ảnh minh hoạ - máy bay ném bom B-1B của Mỹ.

Cục Hàng không dân dụng liên bang Thuỵ Sĩ (FOCA) nói với hãng truyền thông CH Media (Thuỵ Sĩ) rằng 2 đơn xin cấp phép không được chấp thuận là vì “lý do thủ tục”. FOCA giải thích rằng các đơn này cần được điều tra kỹ lưỡng và cuối cùng phải bị từ chối do hết thời hạn.

Ba yêu cầu khác liên quan 2 máy bay vận tải và 1 máy bay bảo dưỡng của Mỹ đã được chấp thuận.

Thụy Sĩ cũng cho biết các yêu cầu bay qua không phận nước này trong tương lai sẽ bị từ chối nếu vượt quá lưu lượng giao thông bình thường hoặc trong trường hợp không thể xác định mục đích của các chuyến bay này.

Thuỵ Sĩ là quốc gia trung lập lâu đời, chính thức được quốc tế công nhận vị thế “trung lập vĩnh viễn” từ năm 1815. Nước này tuyên bố không tham gia bất kỳ cuộc chiến quốc tế hay gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào.

Mỹ chưa lên tiếng về các trường hợp máy bay bị Thuỵ Sĩ từ chối tiếp cận không phận.