Kiev đáp trả việc Iran nói lãnh thổ Ukraine là ‘mục tiêu hợp pháp’, Mỹ điều 10.000 UAV đánh chặn của Ukraine tới Trung Đông 15/03/2026 06:08

(PLO)- Bộ Ngoại giao Ukraine lên tiếng sau khi một chính trị gia Iran nói rằng lãnh thổ Ukraine là “mục tiêu hợp pháp của Iran” do Kiev đã hỗ trợ đánh chặn các UAV của Tehran.

Ngày 14-3, Bộ Ngoại giao Ukraine lên tiếng sau khi ông Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran - nói rằng lãnh thổ Ukraine là “mục tiêu hợp pháp của Iran”, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Azizi đưa ra cảnh báo sau khi cho rằng Ukraine cung cấp hỗ trợ phòng không cho các quốc gia Trung Đông đang chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Theo ông Azizi, bằng việc cung cấp hỗ trợ này, “Ukraine trên thực tế đã tham gia vào cuộc chiến và theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành mục tiêu hợp pháp của Iran”.

Trong tuyên bố của người phát ngôn Heorhii Tykhyi gửi tới truyền thông, Bộ Ngoại giao Ukraine gọi lời cảnh báo trên là “phi lý”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Heorhii Tykhyi. Ảnh: RBC UKRAINE

“Iran đã hỗ trợ việc tấn công người Ukraine trong nhiều năm qua, bằng cách trực tiếp cung cấp UAV và công nghệ phục vụ cho cuộc chiến của Nga nhằm vào Ukraine” - ông Tykhyi viết trong tuyên bố.

“Vì vậy, việc nghe bất kỳ ai từ chế độ đó đe dọa Ukraine và viện dẫn quyền tự vệ được quy định tại Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc là điều phi lý. Điều đó chẳng khác nào nghe một kẻ giết người hàng loạt biện minh cho tội ác của mình bằng cách viện dẫn bộ luật hình sự” - ông Tykhyi cho biết thêm.

Iran chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 13-3 cho biết đã có hơn 10 quốc gia đề nghị Kiev hỗ trợ trong việc chống lại UAV Iran. Trước đó, ông Zelensky nói rằng Ukraine đã triển khai UAV đánh chặn cùng một nhóm chuyên gia để hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Về phía Mỹ, trả lời phỏng vấn của hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll ngày 13-3 cho biết Quân đội Mỹ đã điều 10.000 UAV đánh chặn do Ukraine phát triển tới Trung Đông, nhằm đối phó các cuộc tấn công của Iran mà không phải sử dụng những hệ thống phòng thủ tên lửa có chi phí cao.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-3 nói Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine trong việc tăng cường khả năng phòng thủ chống UAV.

“Chúng tôi không cần sự giúp đỡ [của Ukraine] trong việc phòng thủ UAV. Chúng tôi hiểu biết về UAV hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi có những UAV tốt nhất thế giới” - ông Trump nói.