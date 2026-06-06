VIDEO: Iran phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông 06/06/2026 12:37

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã nhắm vào căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait và các cơ sở trọng yếu của bộ chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain bằng tên lửa đạn đạo.

Ngày 6-6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết không quân của họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait và các cơ sở trọng yếu còn lại của bộ chỉ huy Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain bằng tên lửa đạn đạo.

Mục đích của cuộc hành động là để trả đũa trực tiếp các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào các tháp viễn thông của IRGC trên các đảo Qeshm và Sirik, theo hãng thông tấn Mehr News.

Tên lửa đạn đạo Iran hướng đến tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông hôm 6-6. Nguồn: X/RT

"Nếu những hành động gây hấn này được lặp lại, phản ứng [từ Iran] sẽ không bị hạn chế. Các ông sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz" – tuyên bố từ IRGC cho biết.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết Iran đã phóng 7 tên lửa đạn đạo về phía Kuwait và Bahrain, theo đài TRT World.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã đánh chặn 6 trong số các tên lửa mà Iran phóng và tên lửa thứ bảy "không đến được mục tiêu dự định”.

Tên lửa Patriot đánh chặn tên lửa đạn đạo của Iran. Nguồn: RT

"Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại đối với nhân viên Mỹ, và tuyên bố của Iran về việc gây thiệt hại cho trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain là sai sự thật" – CENTCOM viết trên X.

Giới chức Kuwait và Bahrain cũng cho biết đã ghi nhận vụ tấn công.