Iran nói phóng tên lửa cảnh báo và UAV vào tàu chiến Mỹ ở Vịnh Oman; Ngoại trưởng Nga nói Mỹ không biết cách thoát khỏi cuộc chiến 05/06/2026 20:57

(PLO)- Iran nói phóng tên lửa cảnh báo và UAV vào tàu chiến Mỹ ở Vịnh Oman; Ngoại trưởng Nga nói Mỹ không biết cách thoát khỏi cuộc chiến với Iran; Thủ tướng Lebanon nhắn Iran "hãy thương lấy miền Nam của chúng tôi".

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Iran nói phóng tên lửa cảnh báo và UAV vào tàu chiến Mỹ ở Vịnh Oman

Ngày 5-6, Hải quân Iran cho biết nước này đã phóng tên lửa cảnh báo và máy bay không người lái (UAV) vào các tàu chiến Mỹ tại Vịnh Oman, đồng thời cáo buộc Hải quân Mỹ quấy rối hoạt động hàng hải và bắt giữ các tàu thương mại cùng tàu chở dầu, kênh Al Jazeera dẫn truyền thông nhà nước Iran.

Lên tiếng về thông tin trên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng lực lượng Iran không tấn công hoặc khai hỏa vào các tàu chiến Hải quân Mỹ.

"Việc làm như vậy sẽ là một hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, lực lượng Mỹ tiếp tục hoạt động tự do trong vùng biển khu vực, đồng thời thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa đang áp dụng đối với Iran" - CENTCOM đăng trên X.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Biển Ả Rập. Ảnh: X/ Centcom

Trước đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ thông báo lực lượng nước này đã chặn giữ tàu M/T DAVINA, một tàu không treo cờ và nằm trong diện trừng phạt, tại Ấn Độ Dương trong đêm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp kiểm soát hàng hải toàn cầu nhằm phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và ngăn chặn các tàu thuyền cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, ở bất cứ nơi nào chúng hoạt động” - cơ quan này đăng trên mạng xã hội X.

Đại diện Iran, Trung Quốc và Nga gặp Tổng Giám đốc IAEA

Các đại sứ của Iran, Trung Quốc và Nga tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã có cuộc gặp chung với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Geneva vào ngày 5-6, nhằm thảo luận chương trình nghị sự cho cuộc họp sắp tới của Hội đồng Thống đốc cơ quan này.

Theo hãng thông tấn Mehr, các đại diện gồm Reza Najafi (Iran), Li Song (Trung Quốc) và Mikhail Ulyanov (Nga) đã rà soát những vấn đề dự kiến sẽ được đưa ra tại phiên họp hội đồng.

Ngoại trưởng Nga: Mỹ không biết cách thoát khỏi cuộc chiến với Iran

Trả lời phỏng vấn của báo Izvestia ngày 4-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, dù chỉ ở “mức độ nhất định”.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ quả nếu xảy ra hành động gây hấn đối với Iran.

“Dĩ nhiên, trước hết họ (Mỹ) phải chịu trách nhiệm. Nhưng chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ tiến trình đối thoại đang diễn ra giữa Washington và Tehran thông qua vai trò trung gian của Pakistan” - ông Lavrov nói. Theo ông, Saudi Arabia và Ai Cập cũng đang nỗ lực hỗ trợ các kênh liên lạc này.

Ngoại trưởng Nga cho rằng việc duy trì đối thoại là “rất quan trọng”, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng cần tính đến lợi ích của Iran và các quốc gia láng giềng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EPA

Ông Lavrov cũng kêu gọi thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia Ả Rập và Iran, khẳng định Nga sẵn sàng đóng góp vào tiến trình này. Ông cho biết Moscow đã cập nhật một “khái niệm an ninh cho Vịnh Ba Tư” và gửi tới các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cùng Iran.

“Chúng tôi sẽ khuyến khích đối thoại. Và trước hết, cần loại bỏ hoàn toàn mọi biện pháp quân sự trong tương lai” - Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ đang “không thoải mái” với tình hình liên quan Iran và “không biết cách thoát ra”.

“Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ hiện hiểu rõ và cảm thấy không thoải mái với tình thế này, xét theo các tuyên bố và hành động của họ. Họ đang không biết cách thoát ra” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng nhắc đến các yêu cầu của Mỹ đối với Iran, bao gồm việc Tehran từ bỏ mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân và mở cửa eo biển Hormuz.

Ông Lavrov cho rằng trước khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu vào ngày 28-2, eo biển Hormuz vẫn “hoạt động tự do cho tất cả các bên” và Iran khi đó cũng đang tuân thủ một sắc lệnh tôn giáo của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei về cấm phát triển vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Lebanon: Xin hãy thương lấy miền Nam của chúng tôi!

Ngày 5-6, Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và phá hủy miền nam Lebanon, đồng thời cảnh báo Iran không coi Lebanon như một “quân cờ mặc cả”.

Phát biểu tại một buổi lễ phát động chiến dịch viện trợ nhân đạo khẩn cấp, ông Salam cho biết kế hoạch của chính phủ bao gồm hỗ trợ tiền mặt cho khoảng một triệu người phải di dời và 50.000 cư dân vẫn còn ở khu vực phía nam.

Gửi thông điệp tới những người dân phải rời bỏ nhà cửa, ông nói: “Sự trở về an toàn và trong phẩm giá của các bạn trên chính mảnh đất của mình là trọng tâm trách nhiệm và ưu tiên của chúng tôi”.

Ông Salam cho biết Lebanon đã lựa chọn con đường đàm phán như phương án ít tốn kém nhất để bảo đảm Israel rút quân và người dân có thể trở về nhà.

Nhắc đến Iran, ông nói: “Xin hãy thương lấy miền Nam của chúng tôi. Chúng tôi là người dân của mảnh đất này, Lebanon không phải là quân cờ trong trò chơi của bất kỳ ai, và miền Nam không phải là mặt trận dự phòng của bất kỳ bên nào”.

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Lebanon - ông Nabih Berri đã bác bỏ đề xuất thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian, theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA.

Ông Berri cho rằng văn bản chỉ có thể được xem là “tích cực ngay từ đầu” nếu nó quy định một lệnh ngừng bắn không kèm bất kỳ điều kiện nào trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời không đi kèm việc phá hủy cơ sở hạ tầng hiện có.

Ông nói văn bản đã bị “cài bẫy” khi bổ sung yêu cầu Hezbollah ngừng bắn hoàn toàn và rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực phía nam sông Litani, theo NNA.

Ông Berri nói ông chỉ chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, không đặt thêm điều kiện nào, áp dụng trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời không được phá hủy hay san bằng các công trình hiện có.

Ông cũng yêu cầu việc Hezbollah rút khỏi khu vực phía nam sông Litani phải diễn ra đồng thời với việc Israel rút khỏi các vùng của Lebanon mà Tel Aviv đang kiểm soát.