Chiến sự Nga-Ukraine 5-6: Ukraine tung đòn 'lần đầu trong lịch sử' vào Donetsk; Nga cập nhật tiến trình hòa đàm, ông Trump lên tiếng 05/06/2026 08:46

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tung đòn 'lần đầu trong lịch sử' vào Donetsk; Nga cập nhật tiến trình hòa đàm, ông Trump nói sẽ tiếp tục kêu gọi cả Nga và Ukraine đưa ra một số nhượng bộ.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tập kích sân bay Donetsk do Nga kiểm soát

Các đơn vị máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công hiệu quả nhằm vào sân bay Donetsk do Nga kiểm soát, qua đó phá hoại kế hoạch của Moscow trong việc biến cơ sở này thành một căn cứ quân sự, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) cho biết ngày 4-6.

Trung đoàn số 14 thuộc USF cho hay họ đang “phá hủy có hệ thống cơ sở hạ tầng của đối phương, khiến việc vận hành sân bay trở nên bất khả thi”, theo tờ Kyiv Independent.

Ảnh chụp màn hình từ video được cho là ghi lại cảnh Ukraine tấn công các cơ sở quân sự của Nga tại sân bay Donetsk (do Nga kiểm soát) ngày 4-6. Ảnh: Trung đoàn 14 Lực lượng Hệ thống Không người lái/ Telegram

Theo lực lượng này, các đơn vị Nga đang chiếm đóng đã biến sân bay Donetsk thành bệ phóng chiến lược cho UAV loại Shahed, dòng UAV giá rẻ nhưng có sức sát thương lớn mà Nga thường xuyên triển khai theo từng đợt hàng trăm chiếc nhằm tấn công các thành phố Ukraine vào ban đêm.

Các UAV này được đơn vị Rubikon tinh nhuệ của Nga vận hành, đặt căn cứ tại sân bay nói trên.

Sân bay cũng được sử dụng như một trung tâm hậu cần của quân đội Nga, Trung đoàn 14 của USF cho biết thêm.

Ông Hordiienko mô tả chiến dịch tấn công sân bay Donetsk là “chiến dịch đầu tiên như vậy trong lịch sử hiện đại”.

USF cho biết các kíp vận hành UAV của Ukraine đã từng bước phá hủy căn cứ này bằng cách tiêu diệt bệ phóng và phương tiện vận chuyển, đồng thời tấn công các kíp chiến đấu trên đường băng. Các đòn tập kích cũng gây thiệt hại cho thiết bị kỹ thuật quan trọng, trạm nhiên liệu và các trung tâm hậu cần.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của USF cũng phá hủy kho đạn và các bệ phóng Shahed, theo thông tin từ quân đội Ukraine.

Song song với các hoạt động này, USF còn truy quét các nhóm hỏa lực cơ động và hệ thống phòng không Nga nhằm buộc hủy bỏ các chuyến bay, qua đó “làm tê liệt hoàn toàn hệ sinh thái của sân bay”.

Sân bay Donetsk ngừng hoạt động từ tháng 5-2014 sau khi Nga bắt đầu kiểm soát một phần các tỉnh Donetsk và Luhansk (vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Nga nói khiến Ukraine thiệt hại hơn 1.400 binh sĩ

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 4-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Komsomolskoye thuộc tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) trong ngày qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

“Các đơn vị thuộc Cụm quân Đông đã giành quyền kiểm soát khu định cư Komsomolskoye ở Zaporizhzhia thông qua các hoạt động tác chiến chủ động và quyết đoán” - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Cơ quan này cũng cho biết quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.420 binh sĩ trên toàn tuyến tiền tuyến trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Nga cũng tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông mà họ cho là phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine, đồng thời đánh vào các điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và “lính đánh thuê nước ngoài” tại 142 địa điểm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng không quân chiến thuật, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh đã tập kích các kho chứa và địa điểm phóng UAV tầm xa, cùng các cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine.

Ngoài ra, phòng không Nga cho biết đã đánh chặn và phá hủy 601 UAV của Ukraine, cùng 4 quả bom dẫn đường và một số tên lửa phóng loạt Vampire do CH Czech sản xuất trong cùng khoảng thời gian.

“Các khí tài phòng không Nga đã bắn rơi 4 bom dẫn đường, 2 rocket từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vampire do Séc sản xuất, và 601 UAV cánh cố định” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Nga nói tiến trình giải quyết xung đột Ukraine không đạt tiến triển

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Izvestia bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ngày 4-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết tiến trình giải quyết xung đột quanh Ukraine gần như không đạt được tiến triển nào sau gần một năm kể từ hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ).

“Ngày 15-8 sẽ tròn một năm kể từ hội nghị Alaska, nơi các đề xuất của Mỹ về vấn đề Ukraine được đưa ra xem xét. Lãnh đạo Nga đã chấp nhận những đề xuất này. Và kể từ đó, chúng tôi không thấy bất kỳ tiến triển nào, cũng như không thấy nỗ lực nào nhằm thuyết phục Ukraine chấp nhận các đề xuất đó” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov nhắc lại thực tế rằng toàn bộ các biện pháp trừng phạt do Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt nhằm vào Nga vẫn đang tiếp tục được gia hạn.

“Và các lệnh trừng phạt dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng đã được bổ sung thêm, bao gồm các lệnh trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp Lukoil, Rosneft và nhiều tập đoàn khác” - ông Lavrov nói.

Trong khi đó, cũng tại SPIEF, Tổng thống Putin cho biết các đề xuất hòa bình của ông Trump có thể giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine, tuy nhiên nhấn mạnh rằng Kiev cần phải nhượng bộ.

Ông Putin nói rằng hiện chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng làm điều đó, vì vậy Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành “chiến thắng”.

“Nga đồng ý với các thỏa hiệp mà chúng tôi đã thảo luận tại Anchorage. Phía Ukraine cũng phải chấp nhận những thỏa hiệp này. Khi đó, xung đột sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết tự nhiên” - ông Putin nói.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cùng ngày đã đề xuất tiến hành đàm phán trực tiếp với ông Putin thông qua một bức thư công khai gửi thẳng tới nhà lãnh đạo Nga. Điện Kremlin cho biết ông Putin chưa nhận được bức thư này, nhưng nhấn mạnh rằng ông Zelensky có thể gặp ông Putin tại Moscow “bất cứ lúc nào”.

Cùng ngày 4-6, tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Washington tiếp tục kêu gọi cả Nga và Ukraine đưa ra một số nhượng bộ nhất định nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

“Tôi muốn cả hai bên đều thực hiện một số nhượng bộ. Tôi nghĩ họ sẽ làm vậy” - ông Trump nói.