VIDEO: Máy bay ném bom B-52 Mỹ rơi khi đang huấn luyện, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng 16/06/2026 09:01

(PLO)- 8 người thiệt mạng khi một máy bay ném bom B-52 bị rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ ở Los Angeles, thuộc bang California (Mỹ).

Căn cứ không quân Edwards (Mỹ) cho biết 8 thành viên tổ lái đã thiệt mạng khi một máy bay ném bom B-52 bị rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ này ở phía đông bắc TP Los Angeles, bang California vào sáng 15-6 (giờ Mỹ), theo đài CNN.

Các quan chức cho biết chiếc B-52 Stratofortress gặp nạn khi đang thực hiện một nhiệm vụ bay thử nghiệm thường lệ. Hiện công tác tại hiện trường đã được chuyển sang giai đoạn thu hồi và tìm kiếm.

“Đây là một thảm kịch và không có khả năng sống sót” - Đại tá James Hayes, Phó chỉ huy tại Căn cứ Không quân Edwards, cho biết tại cuộc họp báo về vụ việc.

Căn cứ cho biết các lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt sau vụ tai nạn của chiếc máy bay ném bom. Vụ việc tạo nên một cột khói đen khổng lồ.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ném bom B-52 tại căn cứ không quân Edwards ở bang California (Mỹ) ngày 15-6. Ảnh: ABC NEWS

Boeing, nhà sản xuất chiếc máy bay, cho biết có hai nhân viên của hãng ở trên chuyến bay gặp nạn hôm 15-6.

“Chúng tôi đã liên hệ với gia đình họ và đang hỗ trợ cần thiết” - theo tuyên bố của Boeing.

Video hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Los Angeles (Mỹ) ngày 15-6. Nguồn: FOX NEWS

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy E. Meink và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng đã bày tỏ lời chia buồn trên mạng xã hội trước những mất mát về sinh mạng trong vụ việc.

Các quan chức Không quân cho biết chiếc B-52 đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm phục vụ chương trình hiện đại hóa radar. Đại tá Hayes cho biết căn cứ đã mở cửa trở lại, nhưng các hoạt động sẽ tạm ngừng cho đến hết ngày 16-6.

Đại tá Hayes nói thêm rằng giới chức quân sự sẽ bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, song những kết luận và chi tiết cụ thể sẽ không được công bố trong khoảng 6 tháng tới.