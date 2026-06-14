Ông Trump sắp gặp ông Zelensky 14/06/2026 12:24

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp các nhà lãnh đạo châu Âu, Trung Đông, Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp vào tuần tới.

Hãng tin Reuters ngày 13-6 dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Đông và tham dự phiên làm việc với Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp vào tuần tới.

Cụ thể, ông Trump dự kiến ​​đến Evian-les-Bains (Pháp) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 vào sáng sớm 15-6. Tại đây, ông sẽ nói chuyện với một số nhà lãnh đạo châu Âu, Ukraine và NATO. Ngoài ra, ông Trump sẽ gặp riêng các nhà lãnh đạo của Ai Cập, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pháp và Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Ông Trump sẽ tham gia một phiên làm việc vào ngày 16-6 với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo G7. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm Ukraine đang tìm kiếm thêm nguồn tài trợ quân sự từ các đồng minh trong cuộc chiến với Nga.

Mối quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky khá thăng trầm trong thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo dự kiến không có cuộc gặp riêng trong thời gian tới nhưng sẽ gặp nhau bên lề hội nghị G7.

Ông Trump cũng dự định tham dự bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles vào ngày 17-6, trước khi trở về Washington.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay được tổ chức từ ngày 15 đến 17-6 tại thành phố Evian-les-Bains (Pháp). Hội nghị sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo từ các nền kinh tế lớn trên thế giới cùng với các phái đoàn cấp cao từ các quốc gia khác.

Ông Trump dự định nêu ra các vấn đề quan trọng với các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh, bao gồm tăng trưởng, phát triển kinh tế, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, di cư bất hợp pháp và trí tuệ nhân tạo.