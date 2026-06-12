Ukraine muốn cô lập Crimea khỏi Nga 12/06/2026 05:58

(PLO)- Ukraine đang tăng cường áp lực lên các tuyến đường hậu cần quan trọng của Nga đến Crimea và miền nam Ukraine bằng các cuộc tấn công liên tiếp vào cầu, đường và hành lang tiếp tế.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của hãng tin Reuters ngày 11-6, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine - ông Robert Brovdi cho biết Kiev đặt mục tiêu cô lập Crimea khỏi Nga bằng cách phá vỡ các tuyến đường tiếp tế quân sự quan trọng đến bán đảo.

"Chúng tôi sẽ cô lập Crimea trong tương lai gần" - ông Brovdi nói.

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert Brovdi. Ảnh: AFP

Ông Brovdi cho biết lưu lượng vận chuyển hàng hóa quân sự của Nga dọc theo đường cao tốc R-280 "Novorossiya", nối Nga với Crimea qua Mariupol, Berdiansk và Melitopol, đã giảm 71% trong hai tuần qua do các cuộc tấn công của Ukraine.

"Trong vòng một tháng nữa, chúng tôi sẽ kiểm soát hoàn toàn con đường này" - ông Brovdi nói với Reuters.

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cho biết mục tiêu rộng lớn hơn của Kiev là làm cho việc hoạt động của quân đội và nhân viên ngành công nghiệp quốc phòng Nga ở Crimea và các vùng lãnh thổ khác mà Nga đang kiểm soát ngày càng khó khăn hơn.

“Chúng tôi sẽ tạo ra những điều kiện khiến cho bất kỳ quân nhân hay người nào làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng cũng khó có thể ở lại Crimea, các vùng lãnh thổ [Nga đang kiểm soát] hoặc sử dụng các tuyến đường tiếp cận đến đó” - ông Brovdi cho hay.

Ông Brovdi đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh Ukraine tăng cường chiến dịch chống lại các tuyến đường hậu cần và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, kết nối Crimea với các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Tối 11-6, các cuộc tấn công của Ukraine đã nhắm vào các cơ sở quân sự trên khắp Crimea và làm hư hại nhiều cây cầu trên các tuyến đường bộ tiếp cận bán đảo.

Các cuộc tấn công này là những nỗ lực mới nhất của Ukraine nhằm phá vỡ các tuyến đường vận tải được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển nhân lực và vật tư vào Crimea. Trong số các mục tiêu quan trọng nhất là cầu Chonhar - một cửa khẩu quan trọng nối Crimea với tỉnh Kherson.

Lực lượng Ukraine đã tấn công cây cầu này vào ngày 7 và một lần nữa vào ngày 9-6. Ông Andrii Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch của Ukraine - cho biết cuộc tấn công mới nhất đã phá hủy cây cầu.