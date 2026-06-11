Chiến sự Nga-Ukraine 11-6: Ông Zelensky nói tên lửa Flamingo tập kích sâu trong lãnh thổ Nga; Moscow tố Kiev thiêu rụi công trình lịch sử ở Crimea 11/06/2026 09:01

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ông Zelensky nói tên lửa Flamingo tập kích sâu trong lãnh thổ Nga, vô hiệu hóa cảng Mariupol do Nga kiểm soát; Moscow tố Kiev thiêu rụi công trình lịch sử ở Crimea; Nga tuyên bố tập kích căn cứ hải quân Ukraine, bắn hạ 766 UAV.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa cảng Mariupol do Nga kiểm soát

Ngày 10-6, Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố đã vô hiệu hóa cảng Mariupol (tỉnh Donetsk của Ukraine, hiện do Nga kiểm soát), khiến cơ sở này không còn khả năng phục vụ các hoạt động hậu cần quân sự cho Moscow, theo tờ Kyiv Independent.

Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đã nhắm vào nhiều mục tiêu quan trọng tại cảng, bao gồm các trạm biến áp điện, thiết bị radar, cơ sở sửa chữa, tháp điều khiển, các bồn chứa nhiên liệu và một tàu chở hàng.

Quân đoàn Azov cho biết hậu quả của cuộc tấn công là cảng Mariupol bị mất điện hoàn toàn, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hậu cần quân sự của Nga tại miền nam Ukraine.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn video do Quân đoàn Azov số 1 công bố ngày 10-6, cho thấy khu vực cảng Mariupol tại tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát. Ảnh: Quân đoàn Azov số 1/Telegram

Theo tuyên bố, chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại các tỉnh Donetsk và Luhansk, đơn vị tác chiến đặc biệt Alpha của SBU cùng Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine.

Mariupol hiện là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của Nga tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát.

Thành phố cảng này đóng vai trò kết nối tỉnh Donetsk, bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga, đồng thời được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự và hỗ trợ các hoạt động tác chiến của Nga trên mặt trận phía nam.

Ông Zelensky nói tên lửa Flamingo tập kích nhà máy quân sự sâu trong lãnh thổ Nga

Ngày 10-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky xác nhận các tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine đã tấn công một nhà máy quân sự tại thành phố Cheboksary, thuộc Cộng hòa Chuvash của Nga, trong đêm trước đó.

Theo ông Zelensky, cơ sở này cung cấp các linh kiện phục vụ sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa cho quân đội Nga.

"Chúng tôi tiếp tục tung các đòn trừng phạt tầm xa nhằm vào các cơ sở quân sự và ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga" - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cuộc tấn công vào Cheboksary là một phần trong chiến dịch quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Ngoài nhà máy quân sự nói trên, lực lượng Ukraine cũng tấn công nhà máy lọc dầu Kuibyshev tại tỉnh Samara, cách tiền tuyến hơn 900 km, cùng hai cơ sở hạ tầng dầu khí tại tỉnh Vladimir, cách chiến tuyến khoảng 700 km.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác định mục tiêu bị tấn công ở Cheboksary là nhà máy VNIIR-Progress và cho biết một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này.

Theo phía Ukraine, VNIIR-Progress là doanh nghiệp đang bị Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu trừng phạt. Nhà máy này sản xuất các thiết bị thu tín hiệu dẫn đường vệ tinh và ăng-ten Kometa được sử dụng trong máy bay không người lái tấn công Shahed, tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa đạn đạo Iskander-M và các loại bom dẫn đường.

Trước đó, truyền thông Nga và chính quyền địa phương cũng đưa tin một cơ sở công nghiệp tại Cheboksary đã bị tấn công.

Lãnh đạo Cộng hòa Chuvash - ông Oleg Nikolaev cho biết cuộc tập kích của Ukraine khiến ba người bị thương. Tuy nhiên, ông không công bố thêm thông tin về mức độ thiệt hại tại cơ sở bị nhắm mục tiêu.

Nga cáo buộc UAV Ukraine phá hủy bảo tàng lịch sử nổi tiếng ở Sevastopol

Ngày 10-6, lãnh đạo TP Sevastopol (thuộc Crimea) - ông Mikhail Razvozhayev nói rằng một UAV của Ukraine đã tấn công bảo tàng Mikhail Smorodkin nổi tiếng ở địa phương, gây ra vụ hỏa hoạn lớn khiến công trình lịch sử này gần như bị phá hủy hoàn toàn, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Razvozhayev, cuộc tấn công xảy ra trong đêm 10. Hơn 80 nhân viên cứu hộ cùng 22 phương tiện của lực lượng khẩn cấp Sevastopol và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã được huy động để dập lửa.

Giới chức địa phương cho biết không có thương vong trong vụ việc. Một nhân viên bảo vệ có mặt trong tòa nhà khi cuộc tấn công xảy ra đã nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hộ.

Hiện trường vụ bảo tàng Mikhail Smorodkin bị tấn công ngày 10-6. Ảnh: TASS

Theo các cơ quan khẩn cấp Nga, UAV được cho là mang theo đạn gây cháy. Văn phòng báo chí của bảo tàng cho biết tình hình hỏa hoạn tại công trình vẫn rất nghiêm trọng trong nhiều giờ sau vụ tấn công.

Giám đốc bảo tàng Mikhail Smorodkin cho biết bức tranh bên trong tòa nhà có thể đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Mức độ thiệt hại chính xác chỉ có thể được xác định sau khi các chuyên gia tiến hành đánh giá.

Sau vụ việc, ông Razvozhayev cáo buộc Ukraine cố tình nhắm mục tiêu vào công trình lịch sử này nhưng khẳng định thành phố sẽ khôi phục lại bảo tàng như đã từng làm sau Thế chiến II.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi vụ tấn công là "một hành động man rợ khác của chính quyền Kiev". Trong khi đó, các nghị sĩ Nga cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công là phá hủy một di tích lịch sử và xóa bỏ ký ức lịch sử của người dân Sevastopol.

Phía Ukraine chưa bình luận về các cáo buộc trên.

Nga tuyên bố tập kích căn cứ hải quân Ukraine, bắn hạ 766 UAV

Ngày 10-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ hải quân của Ukraine cùng nhiều cơ sở quân sự khác trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo tuyên bố của bộ này, không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tập kích một căn cứ hải quân, các kho đạn dược và nhiên liệu, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Nga cũng cho biết các cuộc tấn công đã nhắm vào những địa điểm lưu trữ, chuẩn bị và phóng UAV tầm xa, cùng các khu vực tập trung tạm thời của quân đội Ukraine và lực lượng nước ngoài tham chiến tại 148 địa điểm khác nhau.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời công bố số liệu cho thấy quân đội Ukraine đã mất gần 1.400 binh sĩ trên toàn tuyến mặt trận trong ngày qua.

Cụ thể, Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 230 quân nhân tại khu vực tác chiến của Nhóm tác chiến phía Bắc, khoảng 210 quân nhân tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây và hơn 160 quân nhân tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Nam.

Theo số liệu do Moscow công bố, Ukraine cũng mất hơn 285 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến Trung tâm, hơn 455 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến phía Đông và khoảng 40 binh sĩ tại khu vực của Nhóm tác chiến Dnepr.

Ngoài ra, Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 766 UAV của Ukraine trong ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã bắn hạ 14 quả bom dẫn đường và 4 tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.