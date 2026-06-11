Tỉ phú Bill Gates điều trần trước Hạ viện Mỹ về ‘hồ sơ Epstein’ 11/06/2026 06:11

(PLO)- Tại phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, tỉ phú Bill Gates nói rằng ông không hề biết gì về tội ác của Jeffrey Epstein và rằng Epstein đã cố gắng sử dụng thông tin về đời tư, bao gồm việc ông ngoại tình, để gây áp lực lên ông.

Ngày 10-6, tỉ phú Bill Gates - nhà đồng sáng lập Microsoft - đã tham gia phiên điều trần kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ về mối quan hệ của ông với tỉ phủ ấu dâm Jeffrey Epstein, theo hãng tin AFP.

Tại phiên điều trần, tỉ phú Bill Gates - một trong những người giàu nhất thế giới và là một nhà từ thiện hàng đầu - phủ nhận việc ông “đối xử tàn nhẫn” với bất kỳ ai.

"Tôi chưa bao giờ chứng kiến ​​cũng như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Epstein đang tham gia vào hành vi phạm tội nào. Tôi chưa bao giờ đến đảo, trang trại hay nhà riêng của ông ấy ở Florida. Tôi chưa bao giờ đối xử tàn nhẫn bất kỳ ai” - tỉ phú Bill Gates phát biểu mở đầu phiên điều trần.

Tỉ phú Bill Gates (đeo kính) tại Điện Capitol ngày 10-6. Ảnh: NEW YORK TIMES

Ông Gates cho biết ông ủng hộ việc công bố hồ sơ Epstein và hy vọng những người sống sót sau tội ác của Epstein sẽ nhận được công lý.

Tỉ phú Bill Gates nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng ông đã được những người mà ông tin tưởng trong công việc từ thiện và chuyên môn giới thiệu với Epstein vào năm 2011 và ông đã chấp nhận lời giới thiệu vì Epstein nói ông có thể huy động hàng tỉ USD cho các dự án y tế toàn cầu.

“Tôi nhớ mình đã biết rằng Epstein đã từng phải đối mặt các vấn đề pháp lý trước đó, nhưng tôi không hiểu đầy đủ về mức độ tội ác mà ông ấy đã phạm phải. Tôi đã chấp nhận lời giới thiệu mà không xem xét kỹ lưỡng” - ông Gates nói.

Tỉ phú Bill Gates cho biết ông đã có những cuộc trò chuyện và gặp gỡ ngày càng sâu rộng với Epstein về việc quyên góp từ thiện từ năm 2011 đến năm 2014, nhưng nói rằng không có số tiền nào được gây quỹ và sự tương tác giữa họ đã kết thúc vào tháng 12-2014.

“Lẽ ra tôi không bao giờ nên gặp Epstein ngay từ đầu” - ông Gates nói.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu ông Gates ra điều trần sau khi các tài liệu do Bộ Tư pháp công bố đặt ra những câu hỏi mới về mối liên hệ của ông với Epstein. Hồ sơ Epstein bao gồm một bản nháp email năm 2013, trong đó Epstein dường như ám chỉ rằng ông đã giúp ông Gates giải quyết hậu quả từ các mối quan hệ ngoại tình, bao gồm việc tìm kiếm thuốc kháng sinh sau khi bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Ông Gates đã gọi email đó là giả mạo và phủ nhận các cáo buộc, nhưng hôm 10-6 tỉ phú này rằng Epstein đã biết được những thông tin nhạy cảm về đời tư của ông, bao gồm việc ông đã không chung thủy trong hôn nhân.

Tỉ phú Bill Gates cáo buộc Epstein đã cố gắng sử dụng thông tin về những hành vi không chung thủy của ông, “cùng với nhiều lời nói dối mà ông ấy đã thêm thắt vào,” để gây áp lực buộc ông phải nối lại quan hệ.

“Ông ấy đã không thành công trong nỗ lực này, nhưng điều đó cho thấy một số cách ông ấy đã cố gắng lợi dụng các tương tác với tôi để thúc đẩy mục đích của mình” - ông Gates nói với các nhà lập pháp Mỹ.

Ông Gates nói rằng giờ ông đã biết rằng Epstein đã tìm cách xây dựng "hình ảnh hợp pháp" cho bản thân thông qua các mối quan hệ với những người có uy tín và quyền lực.

"Nếu thời gian tôi ở bên Epstein đã mang lại cho ông ấy bất kỳ sự tín nhiệm nào, tôi vô cùng lấy làm tiếc" - ông Gates bày tỏ.