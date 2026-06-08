Ông Trump yêu cầu Iran và Israel ‘ngừng bắn ngay lập tức’; Tehran ra cảnh báo rắn nếu bị tấn công vào hạ tầng năng lượng 08/06/2026 18:19

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Israel chuẩn bị cho giao tranh “vài ngày” với Iran; Thủ tướng Lebanon nói Israel đã không kích Lebanon gần 3.500 lần trong thời gian ngừng bắn.

Tình hình Trung Đông leo thang đáng ngại sau các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và Israel.

Israel chuẩn bị cho giao tranh “vài ngày” với Iran

Quân đội Israel đang chuẩn bị cho ít nhất vài ngày giao tranh với Iran và khả năng mở rộng thành một chiến dịch kéo dài, một quan chức quân sự Israel nói với đài CNN hôm 8-6.

Phát biểu với các phóng viên lần đầu tiên kể từ khi Israel và Iran nối lại giao tranh, vị quan chức này cáo buộc Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 4 khi bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo vào Israel vào đêm 7-6.

Cuộc tấn công của Israel vào Iran rạng sáng 8-6. Ảnh: WANA

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, Iran đã phóng gần 30 tên lửa đạn đạo kể từ đợt tấn công đầu tiên. Lực lượng Houthis (Yemen) cũng phóng thêm hai tên lửa; một quả đã bị đánh chặn, còn quả kia rơi trước khi tới lãnh thổ Israel.

Đáp trả, Israel đã tiến hành hai đợt tấn công nhằm vào Iran, vị quan chức cho biết. Đợt đầu tiên nhắm vào các hệ thống phòng không chiến lược, trong khi đợt thứ hai nhằm vào một cơ sở hóa dầu mà Tel Aviv cho rằng hỗ trợ việc sản xuất tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác.

Quan chức quân sự này nhấn mạnh rằng toàn bộ các cuộc không kích cho đến nay đều do Israel tự tiến hành, còn Mỹ hỗ trợ Israel trong nhiệm vụ phòng thủ trên không bằng cách đánh chặn một số tên lửa.

Vị quan chức cũng cho biết Israel đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đồng thời Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Eyal Zamir đã hai lần trao đổi với Tư lệnh CENTCOM - Đô đốc Brad Cooper, trong vòng 24 giờ qua.

Cũng trong ngày 8-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chấm dứt các đòn tấn công đáp trả lẫn nhau giữa Iran và Israel, trong bối cảnh những cuộc không kích của hai nước đe dọa làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao mong manh của ông.

“Israel và Iran phải ngay lập tức ‘ngừng nổ súng’” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Các cuộc đàm phán cuối cùng về ‘hòa bình’ đang được tiến hành, miễn là không bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết hoặc những hành động ngớ ngẩn. Lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì và thực thi đầy đủ cho đến khi đạt được một ‘thỏa thuận cuối cùng’. Mọi việc sẽ sớm tiến triển” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Iran ra cảnh báo rắn nếu các cuộc tấn công tiếp diễn

Iran đã cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này tiếp tục diễn ra, các cơ sở năng lượng trong khu vực cũng sẽ trở thành mục tiêu. Hãng thông tấn Fars ngày 8-6 dẫn lời một “nguồn tin quân sự am hiểu tình hình” nhưng không nêu danh tính.

Theo Fars, nếu các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran tiếp diễn, “mọi cơ sở dầu khí” có liên quan Mỹ và Israel sẽ bị nhắm mục tiêu. Hãng này cũng cho biết Iran coi “các công ty dầu khí và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tại khu vực có cổ đông Mỹ hoặc theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái” là những mục tiêu hợp pháp.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm 8-6 rằng họ đã đáp trả cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở hóa dầu của Iran bằng một đòn tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng tương tự tại Haifa, Israel. IRGC cho rằng Israel đã khởi động “một trò chơi nguy hiểm mà phạm vi sẽ bao trùm mọi mục tiêu liên quan năng lượng trong khu vực”.

Trước đó cùng ngày, hãng Tasnim đưa tin Công ty Hóa dầu Karoon đã bị trúng đòn tấn công trong vụ không kích nhằm vào Khu Kinh tế Đặc biệt Mahshahr ở tây nam Iran. Theo báo cáo, không có thương vong và mức độ thiệt hại vẫn đang được điều tra.

Thủ tướng Lebanon: Israel không kích Lebanon gần 3.500 lần trong thời gian ngừng bắn

Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam. Ảnh: BLOOMBERG

Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam ngày 8-6 nói rằng Israel đã tiến hành gần 3.500 cuộc không kích tại Lebanon cùng hàng trăm vụ phá hủy có kiểm soát kể từ khi Mỹ công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon vào ngày 16-4.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực ngay sau nửa đêm ngày 17-4 nhưng binh sĩ Israel vẫn tiếp tục hiện diện sâu bên trong khu vực miền nam Lebanon. Mặc dù thỏa thuận phần lớn đã chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào Beirut và vùng ngoại ô, nhưng không ngăn được các cuộc giao tranh ở miền nam Lebanon giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Trong các phát biểu được văn phòng của ông Salam đăng tải trên mạng xã hội X sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Lebanon cho biết từ ngày 17-4 đến ngày 7-6 Israel đã thực hiện: 3.491 cuộc không kích; 407 vụ phá hủy có kiểm soát; 6 chiến dịch san phẳng hoặc phá hủy quy mô lớn.

Theo ông Salam, các hoạt động này đã khiến một số ngôi làng ở khu vực cực nam Lebanon bị phá hủy hoàn toàn.

Quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận về những cáo buộc trên. Israel cho rằng nước này đang hành động nhằm đối phó mối đe dọa liên tục từ Hezbollah ở miền nam Lebanon và lập luận rằng các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn cho phép họ thực hiện những hoạt động như vậy.