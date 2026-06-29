Chiến sự Nga - Ukraine 29-6: Nga, Ukraine nói về ‘Tinh thần Anchorage’; Thủ đô Kiev bị tên lửa tập kích 29/06/2026 06:18

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Nga, Ukraine nói về “Tinh thần Anchorage”

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với kênh Rossiya-1, phát sóng hôm 28-6, rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, bang Alaska (Mỹ) năm ngoái không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Hội nghị thượng đỉnh đánh dấu cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, đồng thời được ca ngợi là một bước đột phá.

Tuy nhiên, hôm 25-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng cuộc gặp chỉ đưa ra "một đề xuất" chứ không tạo ra bất kỳ thỏa thuận nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn kênh Rossiya-1 tại Điện Kremlin, thủ đô Moscow (Nga) ngày 28-6. Ảnh: KREMLIN

"Quả thực không có thỏa thuận nào được đạt được ở Anchorage" - ông Putin xác nhận.

Tuy nhiên, ông Putin cho biết những nhượng bộ mà Nga đã thảo luận và cuối cùng chấp nhận tại cuộc gặp đều do phía Mỹ đề xuất.

Theo ông, "Tinh thần Anchorage" không được "thể hiện trong bất kỳ văn kiện chính thức nào", nhưng hai bên đã thảo luận về một số khả năng nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Putin nhấn mạnh rằng kể từ đó đến nay, ông không nhận được thêm bất kỳ đề xuất nào khác từ chính quyền Mỹ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói rằng niềm tin của Nga vào những "thỏa thuận ngầm" được cho là đã đạt được với Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska năm ngoái đã được chứng minh là sai lầm, theo tờ Kyiv Independent.

"Nếu cái gọi là 'Tinh thần Anchorage' từng tồn tại thì thực tế đã cho thấy một điều rõ ràng: giờ đây nó chắc chắn đã chết" - ông Sybiha nói.

"Đối với Nga, bài học từ Anchorage là mọi kế hoạch hòa bình được xây dựng mà không có Ukraine đều sẽ chỉ là ảo ảnh rồi biến mất" - ông nói thêm.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine cho rằng Nga nên ngừng "tin vào những bóng ma" và ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc, nếu không sẽ phải đối mặt thế bất lợi ngày càng lớn trên chiến trường.

Cái gọi là "thỏa thuận ngầm Alaska" đề cập yêu cầu của Nga về việc Ukraine rút hoàn toàn khỏi vùng Donbass, đổi lại, Moscow sẽ dừng giao tranh ở tiền tuyến hiện tại, một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận tại Alaska từng tiết lộ với Kyiv Independent.

Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã tấn công vào những nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar và tỉnh Yaroslavl của Nga trong đêm 28-6.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục các chiến dịch làm suy yếu khả năng tiến hành cuộc chiến của Nga. Mỗi đòn tấn công tầm xa đều làm giảm nguồn lực nuôi dưỡng hoạt động chiến tranh của Nga và đưa chúng ta tiến thêm một bước tới hòa bình" - ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga, cách tiền tuyến khoảng 300 km, đồng thời tập kích một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Yaroslavl, cách biên giới Ukraine khoảng 700 km.

Hình ảnh được cho là chụp nhà máy lọc dầu bốc cháy tại thành phố Slavyansk-on-Kuban của Nga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 28-6. Ảnh: Exilenova_plus/Telegram

Giới chức Nga báo cáo về một người thiệt mạng và một người bị thương trong cuộc tấn công tại vùng Krasnodar.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận chiến dịch trong đêm cũng nhằm vào một cây cầu đường sắt gần Ichky ở bán đảo Crimea.

Bộ này cũng nói rằng tên lửa Ukraine đã đánh trúng ba phân xưởng thuộc tổ hợp công nghiệp Titan-Barrikady ở Volgograd, gây hỏa hoạn và làm hư hại một phần hai phân xưởng.

Titan-Barrikady là một trong những doanh nghiệp quốc phòng lớn của Nga, chuyên sản xuất bệ phóng tên lửa, hệ thống pháo binh cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Mức độ thiệt hại đối với các nhà máy lọc dầu, cây cầu đường sắt, kho đạn và cơ sở quốc phòng vẫn đang được đánh giá.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 213 UAV trên 13 khu vực, bán đảo Crimea, cùng vùng biển Azov và Biển Đen.

Ukraine: Tên lửa Nga tập kích Kiev, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn được ghi nhận

Nga tiếp tục tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong đêm 28-6, làm hư hại nhiều địa điểm trong thành phố và khiến ít nhất hai người bị thương, theo giới chức Ukraine.

Các vụ nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương), sau đó tiếp tục xảy ra khoảng 2 giờ 35 phút khi một đợt tên lửa khác bay tới thủ đô.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự TP Kiev - ông Tymur Tkachenko cho biết ít nhất hai người bị thương tại quận Darnytskyi. Nhiều đám cháy cũng bùng phát, trong đó có gần một tòa nhà dân cư, một trạm dịch vụ và một công trình phi dân cư. Lực lượng cứu hộ sau đó đã dập tắt đám cháy tại một khu nhà để xe và các phương tiện bị thiêu rụi.

Ngoài Kiev, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại hai TP Sumy và Kharkiv.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai khu dân cư tại Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Đông đã kiểm soát khu dân cư Pisantsy ở tỉnh Dnipropetrovsk và khu dân cư Novosyolovka ở tỉnh Zaporizhzhia, theo hãng thông tấn TASS.

Theo tuyên bố, các đơn vị của Cụm tác chiến phía Đông đã tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, qua đó giành quyền kiểm soát 2 khu dân cư này.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng việc kiểm soát Pisantsy giúp lực lượng Nga có được một khu vực có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Ukraine, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục tiến quân và mở rộng vùng kiểm soát tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Phía Ukraine chưa bình luận về tuyên bố này.