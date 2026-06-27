Bahrain cáo buộc Iran tấn công, nhiều nước lên tiếng; Thêm tàu bị trúng đạn tại eo biển Hormuz 27/06/2026 20:31

(PLO)- Tình hình Trung Đông diễn biến nóng; Nhiều nước lên án cuộc tấn công vào Bahrain; Israel tấn công miền nam Lebanon sau thỏa thuận an ninh.

Tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp sau đòn “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran.

Bahrain cáo buộc Iran tấn công, nhiều nước lên tiếng

Ngày 27-6, Iran cho biết đã tấn công các mục tiêu liên quan lực lượng Mỹ để đáp trả các cuộc không kích của Washington nhằm vào bờ biển phía nam Iran, theo kênh Al Jazeera.

Bộ Ngoại giao Iran không tiết lộ địa điểm của các cuộc tấn công mà nước này gọi là hành động phòng vệ, đồng thời cho biết đây là phản ứng trước các cuộc không kích tàn bạo của Mỹ nhằm vào các cơ sở giám sát ven biển của Iran.

Sau đó, Bahrain, nơi đặt Bộ Chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, lên án điều mà nước này cho là cuộc tấn công bằng UAV của Iran nhằm vào lãnh thổ Bahrain, gọi đây là hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền và đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định Bahrain bảo lưu quyền tự vệ.

Một bảng quảng cáo ở thủ đô Tehran vào tháng 2 cho thấy hình ảnh của các cố lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Loạt quốc gia trong khu vực sau đó đã lên án cuộc tấn công.

Bộ Ngoại giao Qatar lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công mà Doha cho là do Iran thực hiện nhằm vào Bahrain, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh để khu vực phải gánh chịu hậu quả từ những cuộc tấn công vô cớ này.

Bộ này kêu gọi tiếp tục theo đuổi con đường đối thoại và ngoại giao, giảm leo thang căng thẳng, đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong khuôn khổ bản ghi nhớ, theo hướng góp phần củng cố an ninh và ổn định ở cả cấp độ khu vực lẫn quốc tế.

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi cho biết ông lên án mạnh mẽ nhất "các cuộc tấn công phản bội của Iran" nhằm vào Bahrain.

Bộ Ngoại giao Kuwait cũng ra tuyên bố lên án vụ tấn công mà nước này cho là do Iran thực hiện nhằm vào Bahrain.

"Việc các hành động gây hấn này vẫn tiếp diễn trong bối cảnh khu vực và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giảm leo thang và hạ nhiệt căng thẳng là hành động phá hoại nghiêm trọng các nỗ lực vì hòa bình và ổn định, đồng thời đe dọa an ninh và sự ổn định của khu vực" - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Kuwait.

Kuwait khẳng định hoàn toàn đoàn kết với Bahrain và ủng hộ mọi biện pháp mà nước này thực hiện nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự an toàn của lãnh thổ.

Mỹ chưa bình luận về vụ tấn công.

Thêm tàu trúng đạn tại eo biển Hormuz

Một tàu chở dầu đã báo cáo bị một đầu đạn bắn trúng tại eo biển Hormuz vào ngày 27-6, hãng Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Hàng hải Anh (UKMTO).

Vụ tấn công mới nhất diễn ra sau vụ tấn công một tàu hàng ngày 25-6, sự kiện đã châm ngòi cho đợt leo thang mới giữa Mỹ và Iran.

UKMTO cho biết tàu chở dầu bị tấn công ngày 27-6 đã hư hại phần buồng chỉ huy, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Trung tâm Thông tin Hàng hải Liên hợp (JMIC), do liên minh các lực lượng hải quân bảo vệ hoạt động hàng hải điều hành, cho biết đã nâng mức cảnh báo an ninh sau các vụ việc gần đây.

Iran chưa bình luận trực tiếp về các thông tin liên quan những vụ tấn công cụ thể nhằm vào tàu thuyền. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bắn phát cảnh cáo về phía các tàu không xác định đang tìm cách đi qua những luồng hàng hải không được Iran cho phép.

Theo bản tin, điều này hiện buộc các tàu khác phải xin giấy phép của Iran trước khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Israel tấn công miền nam Lebanon sau thỏa thuận an ninh

Một UAV của Israel đã tấn công khu vực Nabatieh ở miền nam Lebanon, theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA).

Những tàn tích của một con phố bị phá hủy ở Mayfadoun (Lebanon) đầu tuần này sau cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo NNA, giao lộ gần công viên giải trí Farah tại khu vực Nabatieh al-Fawqa đã bị trúng đòn tấn công bằng UAV của Israel.

Vụ tấn công được báo cáo xảy ra chỉ một ngày sau khi Israel và Lebanon ký một thỏa thuận an ninh do Mỹ làm trung gian nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới giữa hai nước, sau nhiều tháng giao tranh qua biên giới với lực lượng Hezbollah.

Quan chức Iran tuyên bố đáp trả "nhanh chóng và dứt khoát", cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận

Ngày 27-6, ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran – cơ quan do Lãnh tụ Tối cao Iran chỉ định, nói rằng Tehran sẽ có phản ứng "nhanh chóng và dứt khoát" trước điều mà ông gọi là những hành vi vi phạm bản ghi nhớ của Mỹ.

"Thông qua việc hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm của mình trong khu vực, Mỹ đã vi phạm Điều 1 của bản ghi nhớ; đồng thời, bằng việc tiếp tục tạo căng thẳng tại eo biển Hormuz, Mỹ đã vi phạm Điều 5" - ông Rezaei viết trên X.

Phát biểu của ông Rezaei dường như đề cập các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong đêm qua.

"Phản ứng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các điều khoản của bản ghi nhớ sẽ diễn ra nhanh chóng và dứt khoát" - ông Rezaei khẳng định.