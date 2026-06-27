Hé lộ hình ảnh hộ chiếu Mỹ in hình ông Trump 27/06/2026 11:14

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ hình ảnh mô phỏng một cuốn hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn mới và có in hình ông, kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Ngày 26-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ hình ảnh mô phỏng một cuốn hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn mới, để kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ độc lập. Điểm đáng chú ý là hình ảnh ông Trump xuất hiện trên 1 trang của cuốn hộ chiếu, theo hãng tin AFP.

“Hộ chiếu mới của Mỹ, với thông điệp ‘Chào mừng bạn, nhưng hãy tử tế nhé!’” – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Hình ảnh hộ chiếu mới của Mỹ, được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm 26-6. Ảnh: TRUTH SOCIAL

Hình ảnh trên hộ chiếu cho thấy Trump với vẻ mặt nghiêm nghị, tựa vào bàn làm việc và chữ ký của ông, cùng với văn bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ ở phía sau.

Trang kế bên có hình ảnh bức tranh “Tuyên ngôn Độc lập” của họa sĩ John Trumbull, với dòng chữ “United States of America 250” (tạm dịch: Nước Mỹ 250 năm).

Theo đài CNN, hộ chiếu mới được ông Trump đăng tải dường như lấy hình bức chân dung của ông Trump từ Bảo tàng Chân dung Quốc gia Smithsonian ở Washington. Hộ chiếu này khác với các hình ảnh được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi đầu năm nay, vốn có in hình khác của ông Trump.

Tài khoản X của Nhà Trắng sau đó cũng đã đăng ảnh hộ chiếu mới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng một cuốn hộ chiếu kỷ niệm với “hình ảnh nghệ thuật tùy chỉnh” sẽ được phát hành từ ngày 6-7. Tuy nhiên, Bộ này không nêu thông tin chi tiết.