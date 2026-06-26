Mỹ, Cuba và loạt nước khẩn cấp hỗ trợ Venezuela khắc phục thảm hoạ động đất 26/06/2026 14:50

(PLO)- Cộng đồng quốc tế chung tay viện trợ khẩn cấp giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất nghiêm trọng làm hàng trăm người thiệt mạng và khả năng còn tăng vì còn rất nhiều người mắc kẹt và mất tích.

Hàng trăm người tại Venezuela được cho vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, một số lượng lớn người vẫn chưa rõ liên lạc trong ngày 25-6, sau 2 trận động đất mạnh tàn phá thủ đô Caracas và các khu vực lân cận. Thảm họa động đất đã khiến trăm người thiệt mạng tính đến ngày 25-6, nhiều công trình bị phá hủy làm hàng nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Chạy đua cứu người

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Venezuela vốn đã suy yếu sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế, hệ thống hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục dư chấn liên tiếp tại Caracas và những khu vực ven biển càng khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, theo hãng tin Reuters.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong một tòa nhà bị sập hoàn toàn sau trận động đất ở Venezuela. Ảnh: Anadolu

Bộ trưởng Y tế Venezuela - ông Carlos Alvarado cho biết đến tối 25-6, các cơ sở y tế đã tiếp nhận khoảng 235 thi thể. Tuy nhiên, ông chưa công bố tổng số thương vong cụ thể Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết khoảng 200 người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi 250 tòa nhà đã bị hư hại hoặc sập hoàn toàn.

Theo một trang web do phía đối lập Venezuela lập để theo dõi người mất tích, hơn 46.000 người vẫn chưa xác định được tung tích tính đến khoảng 19 giờ ngày 25-6 (giờ địa phương). Reuters cho biết chưa thể kiểm chứng độc lập số liệu này.

Ít nhất 8 bệnh viện, trụ sở Hội Chữ thập đỏ Venezuela cùng Đại sứ quán Pháp nằm trong số các công trình bị hư hại nghiêm trọng.

Bang ven biển La Guaira, giáp thủ đô Caracas và là nơi đặt sân bay quốc tế chính của Venezuela, là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela - ông Diosdado Cabello cho biết khoảng 70.000 hộ gia đình tại bang La Guaira chịu ảnh hưởng của động đất.

"Đây đã trở thành một vùng thảm họa" - quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tuyên bố, cho biết chính phủ đang phối hợp với khu vực tư nhân để huy động máy móc hạng nặng, đẩy nhanh hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ cùng các tình nguyện viên làm việc xuyên đêm để tìm kiếm người sống sót trong các công trình đổ nát. Các tình nguyện viên phải dùng tay không đào bới đống đổ nát, trong khi nhiều gia đình thấp thỏm chờ tin người thân mất tích.

Trên tuyến cao tốc nối Caracas với La Guaira, dòng người liên tục mang nước uống, thực phẩm và thuốc men đến vùng bị nạn để hỗ trợ, khi quy mô thảm họa vượt quá khả năng ứng phó ban đầu của lực lượng cứu hộ.

Mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy số người thiệt mạng nhiều khả năng sẽ lên tới hàng nghìn, với xác suất đáng kể vượt mốc 10.000 người.

Nhiều tòa chung cư tại thủ đô Caracas của Venezuela bị hư hại sau trận động đất ngày 25-6. Ảnh: Anadolu

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tối 24-6 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra cách Caracas khoảng 160 km về phía tây. Chưa đầy một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ, được đánh giá là mạnh nhất kể từ năm 1900.

Quốc tế chung tay

Nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ Venezuela. Bà Rodriguez cho biết các đội cứu hộ quốc tế sẽ sớm đến quốc gia Nam Mỹ này.

Điều phối viên phụ trách cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cho biết tổ chức này đang điều phối các đội cứu hộ quốc tế và nhấn mạnh sẽ cần đến "một nỗ lực tập thể quy mô lớn" tại Venezuela, nơi hiện có khoảng 8 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo ngay cả trước khi động đất xảy ra.

Phái bộ nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Venezuela cũng kêu gọi chính phủ dỡ bỏ các hạn chế đối với một số nền tảng mạng xã hội, nhấn mạnh rằng khả năng kết nối thông tin trong thời điểm này là "vấn đề sống còn".

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót dưới các tòa nhà bị sập. Ảnh: SKY NEWS

Công ty SpaceX thông báo dịch vụ Internet vệ tinh Starlink sẽ được cung cấp miễn phí đến ngày 25-7 cho cả khách hàng mới và hiện hữu tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời đang triển khai thêm các thiết bị đầu cuối đến những nơi chịu thiệt hại nặng nhất nhằm khôi phục liên lạc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ "đã sẵn sàng, có thiện chí và đủ năng lực để hỗ trợ". Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang huy động 150 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Venezuela. Washington cũng quyết định nới lỏng một số lệnh trừng phạt để cho phép thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động cứu trợ động đất.

Theo quân đội Mỹ, Thiếu tướng Kevin J. Jarrard, quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) đang có mặt tại hiện trường, sẽ chịu trách nhiệm "lập kế hoạch, điều phối và chỉ đạo" việc triển khai các đội cứu hộ, thiết bị và hàng cứu trợ tới những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Máy bay quân sự Mỹ đang vận chuyển các đội tìm kiếm cứu nạn, vật tư cứu trợ cùng nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, lực lượng đang phụ trách điều phối nỗ lực ứng phó tổng thể. SOUTHCOM cho biết đang "tăng cường" lực lượng tới Venezuela theo đề nghị của chính phủ lâm thời nước này.

Vatican đưa tin Giáo hoàng Leo XIV đã gửi 100.000 euro (114.000 USD) từ quỹ từ thiện của Vatican đến Venezuela để cứu trợ nạn nhân động đất.

Nhiều quốc gia Mỹ Latinh, gồm Mexico, Brazil, El Salvador, Ecuador, CH Dominica và Cuba, cũng bày tỏ tình đoàn kết và cam kết hỗ trợ Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba - ông Bruno Rodríguez cho biết các nhân viên y tế Cuba đã có mặt tại hiện trường và đang "được huy động tối đa để cung cấp dịch vụ y tế cho người dân bị ảnh hưởng".

Hà Lan thông báo sẽ phân bổ khoảng 2 triệu euro (khoảng 2,27 triệu USD) để cử một đội cứu hộ cùng nhân lực, chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng đến Venezuela.

Tây Ban Nha và Pháp cho biết mỗi nước sẽ cử hàng chục nhân viên cứu hộ, trong khi Đức cam kết điều động sáu máy bay vận tải quân sự. Thụy Sĩ cũng tuyên bố sẽ cử các đội ứng phó khẩn cấp cùng chó cứu hộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran "sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho hoạt động cứu trợ và cứu nạn", đồng thời bày tỏ "tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân Venezuela".

Trung Quốc cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết theo nhu cầu của Venezuela.