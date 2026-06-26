Nắng nóng ‘thiêu đốt’ lục địa châu Âu, hàng trăm người thiệt mạng 26/06/2026 08:23

(PLO)- Châu Âu đang ở giữa một đợt nắng nóng nguy hiểm, với nhiều quốc gia ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Nhiệt độ oi bức đang phá vỡ kỷ lục trên khắp châu Âu khi lục địa này phải đối mặt đợt nắng nóng chết người, theo đài CNN.

Theo Cục Khí tượng Anh, thị trấn Merryfield ở phía tây nam nước này ghi nhận 36,7 độ C hôm 25-6, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ quốc gia tháng 6 chỉ được thiết lập vào ngày trước đó.

Anh vẫn đang trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cực độ ở mức đỏ. Đây là một cảnh báo rất hiếm gặp và đã được gia hạn đến ngày 26-6, đánh dấu kỷ lục 3 ngày liên tiếp ở mức cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt nhất.

Một phụ nữ Anh đang uống nước giữa thời tiết nắng nóng. Ảnh: Andy Rain/EPA

Thụy Sĩ đã ghi nhận nhiệt độ tháng 6 cao nhất trong lịch sử vào ngày 25-6, ghi nhận 38 độ C phá vỡ kỷ lục 36,9 độ C năm 1947.

Giới chức Bỉ đã đưa ra cảnh báo nắng nóng hiếm hoi và dự kiến ​​nhiệt độ ở Đức sẽ đạt mức cao trên khoảng 30 độ C vào ngày 25-6. Áo, Ý và CH Czech cũng phải đối mặt những ngày nắng nóng khi nhiệt độ được dự báo sẽ tăng cao hơn về phía đông và phía nam.

Trong khi đó, Pháp đã trải qua đêm nóng nhất từng được ghi nhận từ tối 24 đến sáng 25-6, theo thông báo của cơ quan khí tượng Météo-France. Trước đó vào ngày 24-6, Pháp đã trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử ngày thứ hai liên tiếp, với nhiệt độ trung bình 30 độ C trong vòng 24 giờ.

Nhiệt độ đang tăng cao ở Pháp vào ngày 25-6. Theo Météo-France, thời tiết ở Pháp sẽ tiếp tục "nóng như thiêu đốt". Cảnh báo đỏ bao phủ 72 trong số 96 khu vực lục địa của đất nước, cho thấy mức độ cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng nhất. Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ vượt quá 38 độ C trên khắp cả nước và Pháp có thể một lần nữa phá kỷ lục về ngày nóng nhất trong năm.

Các quốc gia châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Zeynep Demir Aslim/ Zuma Press Wire/Shutterstock

Tây Ban Nha cũng chứng kiến ​​nhiều kỷ lục quốc gia bị phá vỡ trong tuần này. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha AEMET cho biết ngày 23-6 là ngày tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận trên khắp nước này, với nhiệt độ trung bình toàn quốc lên tới 28,17°C, cao hơn 7,1°C so với mức trung bình khí hậu của thời điểm này trong năm.

Nắng nóng đã nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Trong 4 ngày qua, 212 người ở Tây Ban Nha đã chết vì đợt nắng nóng, theo dữ liệu từ hệ thống giám sát tử vong quốc gia MoMo.

Ít nhất 48 người đã chết đuối ở Pháp khi tìm cách tránh nắng nóng trong tuần qua, theo hãng tin Reuters. Kể từ cuối tuần trước, hơn 20 người trên khắp nước Đức đã thiệt mạng trong các tai nạn liên quan đến bơi lội, Hiệp hội Cứu hộ Đức cho biết.

Tại Ý, ít nhất 5 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng đã được báo cáo.

Chính quyền Pháp và Anh cảnh báo người dân điều chỉnh thói quen hàng ngày để tránh quá nóng. Người đứng đầu cảnh sát Paris cho biết sẽ có ‌lệnh cấm uống rượu ở nơi công cộng từ ngày 26-6 trở đi, do các bệnh viện của thành phố phải vật lộn để đối phó những bệnh nhân bị tác động vì nắng nóng.