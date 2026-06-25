Chiến sự Nga-Ukraine 25-6: Ukraine đánh 2 sân bay quân sự Nga; Belarus hành động sau khi nhận 'tối hậu thư'? 25/06/2026 07:11

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng với tin Ukraine đánh 2 căn cứ không quân Nga ở Crimea; Belarus hành động sau "tối hậu thư" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; Nga giành đất ở Sumy.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

148 cuộc giao tranh trong ngày

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 24-6 giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 148 cuộc giao tranh, trong đó Nga đánh mạnh nhất ở mặt trận TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) với 22 cuộc chiến, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trong ngày, Nga đã mở 42 cuộc không kích, thả 153 quả bom dẫn đường, triển khai 5.778 UAV và mở 2.185 cuộc tấn công pháo kích vào các khu dân cư và cứ điểm Ukraine.

Tại Pokrovsk, theo ước tính sơ bộ, Ukraine đã khiến 40 lính Nga thiệt mạng và 11 lính bị thương. Ukraine đã phá huỷ 2 hầm trú ẩn, 3 xe ô tô và 4 trang thiết bị đặc biệt. Cạnh đó, 2 xe và 39 hầm trú ẩn khác cũng đã bị hư hại. Tổng cộng 220 UAV Nga các loại đã bị phá hủy hoặc gây nhiễu.

Ukraine đánh 2 căn cứ không quân Nga ở Crimea

Các binh sĩ thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “Alpha” của Cơ quan an ninh Ukraine (SSU) đã tấn công thành công vào hệ thống phòng không của lực lượng Nga ở khu vực eo biển Kerch, cũng như vào cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự Saky và Hvardiiske ở bán đảo Crimea, Ukrinform đưa tin ngày 24-6.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy, sau chiến dịch tấn công đặc biệt tại sân bay Saky, 4 nhà chứa máy bay đã bị phá hủy. Còn tại eo biển Kerch, 2 hệ thống vũ khí của hệ thống tên lửa phòng không S-400, 2 hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S1 đã bị phá huỷ. Đây đã là hệ thống Pantsir-S1 thứ tư bị Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “Alpha” phá hủy trong khu vực này.

Theo SSU, lực lượng Nga đang mất dần quyền kiểm soát không phận Crimea. SSU cho rằng mỗi hệ thống phòng không bị phá hủy và mỗi sân bay quân sự bị tấn công đều mở ra những cơ hội mới cho Ukraine mở các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương.

“SSU sẽ tiếp tục từng bước biến Crimea thành vùng lãnh thổ mà quân đội Nga liên tục chịu tổn thất cho đến khi Nga rút khỏi bán đảo này của Ukraine" - SSU nhấn mạnh.

Hiện Nga chưa bình luận về chiến dịch tấn công này.

Lính Ukraine chuẩn bị khai hoả vào cứ điểm Nga ở tỉnh Donetsk. Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 24-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cơ quan tình báo Ukraine đã thu được các tài liệu nội bộ của Nga cho thấy Nga đang điều chuyển các hệ thống phòng không từ nhiều khu vực đến Moscow và cầu Kerch, làm suy yếu khả năng phòng thủ ở các khu vực khác của Nga và ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine đang chuẩn bị những bước đi mới và chính đáng để đáp trả việc Nga kéo dài chiến tranh và các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Ông cho rằng phải cho càng nhiều người dân Nga biết lãnh đạo Nga từ chối ngoại giao và kéo dài chiến tranh, còn Ukraine đã đưa ra các đề xuất ngoại giao thực chất.

Nga giành đất ở Sumy, hạ hơn 1.400 lính Ukraine

Cập nhật chiến sự ngày 25-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Ivolzhanskoye ở tỉnh Sumy, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho rằng Ukraine đã mất khoảng 1.455 lính trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên khắp tiền tuyến. Theo Bộ này, Nhóm tác chiến Phía đông của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với thiệt hại của Ukraine lên tới 465 người, 1 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống pháo dã chiến và 8 xe cơ giới.

Nhóm tác chiến này tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực gần các khu dân cư Aleksandrovka, Gavrilovka, Podgavrilovka, Dibrova, Prosyanaya, Ivanovka, Malinovka, Malomikhailovka và Pokrovskoye (tỉnh Dnipropetrovsk).

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 584 UAV, 14 quả bom thông minh của Ukraine.

Belarus tháo thiết bị hỗ trợ UAV Nga sau "tối hậu thư" của Ukraine

Ngày 24-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thiết bị liên lạc mà Ukraine cho là đang hỗ trợ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở lãnh thổ Belarus đã ngừng hoạt động, theo tờ Kyiv Independent.

Diễn biến này đến ra sau “tối hậu thư” của ông Zelensky với Belarus rằng Minsk có một tuần để di dời thiết bị hoặc sẽ phải đối mặt hành động từ phía Ukraine.

"Theo thông tin tôi nhận được, các thiết bị này đã ngừng hoạt động trên lãnh thổ Belarus kể từ ngày 22-6. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa biết liệu nó đã bị tháo dỡ hay chưa nhưng thực tế là, tính đến thời điểm hiện tại, thiết bị này đã ngừng hoạt động” - ông Zelensky nói.

Trước đó, tổng thống Ukraine cho biết các hệ thống này bao gồm thiết bị rơ-le điện được gắn trên các tháp truyền thông và dùng để hỗ trợ các cuộc tấn công UAV của Nga nhằm vào Ukraine.