Chiến sự Nga-Ukraine 24-6: Ukraine tuyên bố đánh chặn cuộc tấn công đường biển của Nga; Ông Putin bình luận về các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào Moscow 24/06/2026 08:15

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tuyên bố đánh chặn cuộc tấn công đường biển của Nga; Ông Putin bình luận về các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào Moscow.

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên toàn chiến tuyến.

Ukraine tuyên bố đánh chặn cuộc tấn công đường biển của Nga

Ngày 23-6, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công đường biển của Nga, phá hủy nhiều xuồng tấn công không người lái trên Biển Đen, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Serhii Beskrestnov, Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào khu vực ven biển tây nam Ukraine vào sáng 23-6, sử dụng nhiều xuồng không người lái trên Biển Đen. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã phát hiện và phá hủy toàn bộ các phương tiện này trên biển.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Ông cũng nhấn mạnh các xuồng bị tiêu diệt đều sử dụng Starlink, cho rằng phía Nga không có hệ thống điều khiển tầm xa tương đương.

Dù Starlink bị cấm chính thức tại Nga, theo Kyiv Independent, một số lực lượng nước này được cho là vẫn tìm cách lách lệnh cấm để duy trì liên lạc trong chiến đấu, điều đôi khi dẫn đến việc bị Ukraine phát hiện và phục kích.

Một số báo cáo điều tra cũng cho rằng các tàu trong “hạm đội bóng tối” của Nga vẫn phụ thuộc đáng kể vào Starlink để liên lạc và phối hợp hoạt động.

Ukraine tuyên bố phá hủy cầu đường sắt và hàng loạt mục tiêu quân sự tại Crimea

Ngày 23-6, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, bao gồm cầu đường sắt, cơ sở nhiên liệu và nhiều hạ tầng quân sự khác.

Theo Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine, cầu đường sắt bắc qua kênh Bắc Crimea tại khu định cư Razdolne đã bị tấn công lần đầu trong đêm 22-6, khiến một nhịp cầu sập và tuyến đường sắt bị phá hủy một phần. Đây được cho là tuyến vận tải quan trọng phục vụ vận chuyển hàng hóa, trong đó có tiếp tế cho quân đội Nga.

Sau khi lực lượng Nga triển khai thiết bị sửa chữa, Ukraine tiếp tục thực hiện đợt tấn công thứ hai trong đêm 23-6, sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhằm đánh trúng cả thiết bị sửa chữa lẫn phần còn lại của cầu. Phía Ukraine tuyên bố “cầu đường sắt qua kênh Bắc Crimea không còn tồn tại”.

Ngoài ra, trong chiến dịch mới nhất, Ukraine cho biết đã tấn công hơn 60 mục tiêu quân sự tại các khu vực do Nga kiểm soát bằng UAV tầm trung có khả năng hoạt động trong phạm vi khoảng 30 đến 200 km.

Theo Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, các mục tiêu tại Crimea bao gồm nhiều khí tài quân sự như UAV trinh sát và tấn công Orion, radar Nebo-U, hệ thống phòng không Pantsir-S1, bệ phóng S-300 và pháo phòng không ZU-23.

Chiến dịch này nằm trong nỗ lực rộng hơn của Ukraine nhằm làm gián đoạn chuỗi hậu cần quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, vốn được cho là đã gia tăng cường độ trong những tuần gần đây.

Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Nga tuyên bố tấn công cơ sở UAV và hạ tầng quân sự Ukraine

Ngày 23-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào xưởng lắp ráp, kho chứa UAV tầm xa của Ukraine, cùng nhiều điểm tập kết binh sĩ trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo thông báo, các lực lượng không quân tác chiến, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh Nga đã đánh trúng cơ sở năng lượng, nhiên liệu, kho dự trữ phục vụ quân đội Ukraine, các xưởng sản xuất và điểm lưu trữ UAV tầm xa, cũng như các khu vực tập kết tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố số liệu cho biết quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.295 binh sĩ trên toàn tuyến chiến sự trong ngày qua, cùng nhiều phương tiện chiến đấu và khí tài quân sự tại các khu vực giao tranh khác nhau.

Cụ thể, theo phía Nga, lực lượng Ukraine chịu thiệt hại hơn 215 binh sĩ tại khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến phía Bắc, hơn 200 binh sĩ tại khu vực Nhóm tác chiến phía Tây, hơn 185 binh sĩ tại Nhóm tác chiến phía Nam, khoảng 330 binh sĩ tại Nhóm tác chiến Trung tâm, hơn 315 binh sĩ tại Nhóm tác chiến phía Đông và hơn 50 binh sĩ tại khu vực Nhóm tác chiến Dnepr.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy hơn 460 UAV của Ukraine, cùng 5 tên lửa hành trình Storm Shadow và 13 quả bom dẫn đường.

Ông Putin bình luận về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Moscow

Ngày 23-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nhận được thông tin qua nhiều kênh rằng Ukraine đang tìm cách phá hoại lĩnh vực năng lượng và mùa du lịch của Nga thông qua các cuộc tấn công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, ông Putin nói Nga “biết và nhận thấy” rằng khi tình hình tiền tuyến xấu đi đối với Kiev, chính quyền Ukraine đã chuyển sang chiến thuật tấn công các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng.

Ông cho rằng trong bối cảnh lực lượng Ukraine tiếp tục mất vị trí trên chiến trường, nước này đang gia tăng các đòn đánh nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga.

Tổng thống Nga đồng thời khẳng định Moscow nhận được thông tin trực tiếp qua nhiều kênh rằng Kiev đang tìm cách gây khó khăn cho ngành năng lượng và ảnh hưởng đến mùa du lịch của Nga thông qua các hoạt động tấn công.

Ông Putin cũng yêu cầu chính phủ Nga và Bộ Quốc phòng giảm thiểu tối đa tác động từ các cuộc tấn công của Ukraine, đặc biệt đối với cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo đó, Bộ Quốc phòng và các cơ quan thực thi pháp luật được giao nhiệm vụ chính trong việc hạn chế rủi ro, trong khi chính phủ liên bang cần triển khai thêm các biện pháp nhằm giảm thiểu và vô hiệu hóa hậu quả từ các cuộc tấn công này.

Ukraine chưa lên tiếng về các thông tin trên.