Chiến sự Trung Đông ngày 115: Khó đoán đàm phán Mỹ-Iran; Trưởng đoàn Iran nói về ‘sự tuyệt vọng’ của Mỹ sau phát ngôn của ông Trump; Syria lên tiếng về Lebanon 22/06/2026 06:21

(PLO)- Đàm phán Mỹ-Iran rơi vào bế tắc nhưng vẫn tiếp diễn; Syria gợi ý vai trò tiềm năng trong giải quyết khủng hoảng Lebanon; Ông Trump chỉ trích thủ tướng Ý.

Tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp liên quan cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Đàm phán Mỹ-Iran rơi vào bế tắc sau phát ngôn của ông Trump

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vẫn đang tiếp diễn, và phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ "làm việc xuyên đêm", một quan chức Mỹ cho biết ngày 21-6.

"Phái đoàn Iran vẫn đang ở đây và các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Chúng tôi dự kiến sẽ làm việc xuyên đêm" - nhà ngoại giao này cho biết.

Quan chức Mỹ nói rằng các chủ đề được thảo luận bao gồm việc làm rõ các thông điệp từ phía Iran liên quan eo biển Hormuz, cũng như xây dựng các cơ chế nhằm bảo đảm tuyến hàng hải chiến lược này luôn được duy trì thông suốt.

"Chúng tôi cũng đã thảo luận về các cơ chế tránh xung đột ngoài ý muốn và việc thực thi lệnh ngừng bắn ở miền nam Lebanon" - vị quan chức cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phía trước, bên trái) và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (phía sau, bên phải) cùng có mặt trong phòng đàm phán ở Thuỵ Sĩ ngày 21-6. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Quan chức Mỹ nói thêm rằng hai bên đã trao đổi sâu rộng về "mọi thành tố của thỏa thuận hạt nhân".

Phát ngôn của quan chức Mỹ được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng phái đoàn Iran đã rời địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo mới nhất với Tehran.

Trong khi đó, CNN dẫn một nguồn tin Iran có liên lạc với phái đoàn đang tham dự đàm phán tại Thụy Sĩ rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang rơi vào bế tắc, nhưng vẫn chưa kết thúc.

Nguồn tin này cho biết các cuộc tiếp xúc thông qua kênh hậu trường vẫn đang diễn ra nhằm đưa các bên quay trở lại bàn đàm phán.

Hôm 21-6, khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Trump nói với đài Fox News rằng Mỹ có thể "kiểm soát" eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

"Chúng tôi có thể kiểm soát eo biển đó nếu cần. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu phí quá cảnh” - tổng thống Mỹ cảnh báo các nhà đàm phán Iran.

Ông Trump cũng nêu khả năng sẽ nối lại các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

“Nếu các ông đóng cửa eo biển đó, các ông sẽ không còn đất nước nào nữa. Các ông thậm chí sẽ không thể quay về cái đất nước của mình” - ông Trump nói thêm.

Đáp lại, Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, đã lên án sự "tuyệt vọng" của Mỹ sau phát ngôn của ông Trump.

"Chẳng lẽ họ không tự hỏi rằng nếu những lời đe dọa của họ thực sự có hiệu quả thì ngày hôm nay họ đã không rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức này hay sao?" - ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

Ông Ghalibaf cũng cảnh báo quân đội Iran đã sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết.

"Chúng tôi hoàn toàn không coi trọng những lời đe dọa của người Mỹ. Tốt hơn hết họ nên cân nhắc kỹ lời nói của mình. Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả theo một cách khác. Dù họ nói nhiều đến đâu, thì chính chúng tôi mới là những người hành động" - ông Ghalibaf nói thêm.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin phái đoàn Iran đang đàm phán tại Thụy Sĩ đã gửi công hàm phản đối ông Trump.

"Phái đoàn Iran đã gửi phản đối tới phía Mỹ và hiện xem xét các phương án để có phản ứng phù hợp đối với những lời đe dọa bằng lời nói gần đây của ông Donald Trump”- đài Press TV đưa tin.

Syria gợi ý vai trò tiềm năng trong giải quyết khủng hoảng Lebanon

Ngày 21-6, Tổng thống Syria - ông Ahmed al-Sharaa nói rằng nước này có thể đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Lebanon thông qua việc hỗ trợ nhà nước Lebanon và giúp mở các kênh đối thoại giữa các lực lượng chính trị Lebanon, bao gồm cả Hezbollah, theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA).

Ông al-Sharaa cho biết những phát biểu trước đó của ông về vai trò tiềm năng của Syria đã bị hiểu sai, dẫn đến các cách diễn giải không chính xác rằng Syria có thể can dự về mặt quân sự.

Ông nói Syria đang hướng tới việc xây dựng các hành lang kinh tế với Lebanon chứ không phải các hành lang quân sự. Ông viện dẫn các mối liên kết thương mại lịch sử giữa hai nước, bao gồm giữa hai thủ đô Damascus và Beirut, cũng như giữa TP Homs và TP Tripoli.

Cùng ngày, Lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, phản đối sự hiện diện quân sự của Israel tại Lebanon sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố binh sĩ Israel sẽ ở lại nước này "chừng nào còn cần thiết".

"Israel sẽ không ở lại Lebanon, cho dù họ có gia tăng các hành động tội ác của mình. Và chúng tôi sẽ tự vệ" - ông Qassem nói trên kênh truyền hình Al-Manar TV.

Ông Qassem nhấn mạnh rằng lực lượng Hezbollah sẽ đáp trả những hành động mà họ cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

"Bất kỳ lệnh ngừng bắn nào với mục tiêu chấm dứt toàn diện hành động gây hấn, chúng tôi đều đã cam kết tuân thủ. Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự vi phạm nào" - ông Qassem nói.

Hezbollah cũng bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Chính phủ Lebanon và Mỹ, cho rằng các cuộc thương lượng này sẽ làm suy yếu chủ quyền của Lebanon và phục vụ lợi ích của Israel.

Ông Trump chỉ trích thủ tướng Ý

Tổng thống Trump ngày 21-6 tiếp tục chỉ trích các thành viên NATO không tham gia cùng Mỹ và Israel trong cuộc chiến với Iran, lần này nhắm vào Ý và Thủ tướng Giorgia Meloni.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Giorgia Meloni gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 ở Pháp hồi tuần trước. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG Ý

"Sau khi [chúng tôi] đã chi hàng nghìn tỉ USD cho NATO, Ý và Thủ tướng của họ thậm chí còn không nghĩ đến việc tham gia đối phó Cộng hòa Hồi giáo Iran và mối đe dọa hạt nhân rất nghiêm trọng của nước này" - ông Trump viết trên mạng xã hội.

"Trong nhiều thập niên, chúng tôi bảo vệ họ, nhưng khi bị thử thách, họ lại không ở đó để bảo vệ chúng tôi và phần còn lại của thế giới. Điều đó không tốt chút nào!" - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Mối quan hệ giữa ông Trump và bà Meloni dường như đã xấu đi trong những ngày gần đây. Tổng thống Mỹ từng tuyên bố rằng ông chỉ xuất hiện trong một bức ảnh cùng bà Meloni tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Pháp vì ông "cảm thấy tội nghiệp bà".