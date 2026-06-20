232 người tử vong vì Ebola ở CHDC Congo, WHO cảnh báo diễn biến rất nhanh 20/06/2026 11:59

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, với 232 trường hợp tử vong, bất chấp những nỗ lực đang được đẩy mạnh để ứng phó virus gây bệnh.

Ngày 19-6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang lan rộng nhanh chóng, bất chấp những nỗ lực đang được đẩy mạnh để ứng phó virus gây bệnh, theo hãng tin AFP.

Bà Marie-Roseline Belizaire – người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của WHO tại châu Phi – cho biết đã có 896 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận và 232 trường hợp tử vong được báo cáo trên 33 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh của CHDC Congo.

"Dịch bệnh vẫn rất nghiêm trọng" và "đang diễn biến rất nhanh" – bà cho biết.

Nhân viên y tế khiêng một bệnh nhân trên cáng tại bệnh viện ở Rwampara (CHDC Congo) vào ngày 21-5. Ảnh: AFP

"Các trường hợp vẫn tiếp tục được báo cáo ở nhiều khu vực, nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó" – bà Belizaire nhấn mạnh.

Bà Belizaire cũng lưu ý rằng nước láng giềng Uganda không báo cáo bất kỳ trường hợp nhiễm Ebola nào trong 12 ngày qua, đánh dấu một diễn biến tích cực trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua đường biên giới, theo hãng thông tấn Anadolu.

Theo bà Belizaire, tình hình chống dịch cũng có nhiều tiến triển khi đến nay đã có 78 người khỏi bệnh.

"Sự hồi phục của họ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng việc chẩn đoán kịp thời và tiếp cận với dịch vụ chăm sóc chất lượng giúp cứu sống nhiều người" – bà nói.

Bà Belizaire cho biết WHO đã điều động 115 chuyên gia y tế và cung cấp hơn 110 tấn hàng viện trợ khẩn cấp để hỗ trợ các hoạt động ứng phó dịch bệnh. Tuy nhiên, bà lưu ý một số chuỗi lây nhiễm vẫn có thể đang xảy ra ngoài tầm với của các hoạt động ứng phó, đặc biệt là ở các cộng đồng phải di dời chỗ ở.

"Chúng ta biết những gì hiệu quả để ngăn chặn sự lây nhiễm của Ebola. Nhiệm vụ chung của chúng ta là tiếp tục áp dụng các biện pháp đó với tốc độ và quy mô cần thiết để kiểm soát dịch bệnh này" – bà Belizaire nói.