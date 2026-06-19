18 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương sau cuộc không kích đẫm máu của Israel vào Lebanon 19/06/2026 17:29

(PLO)- Cuộc giao tranh dữ dội đêm 18-6 đã khiến hơn 50 người thương vong ở Lebanon và 4 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Ngày 19-6, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo đã tấn công các mục tiêu trên khắp miền nam Lebanon vào đêm qua, bất chấp mối đe dọa đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, theo kênh Channel News Asia.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích dữ dội từ nửa đêm đã cản trở nỗ lực cứu hộ và sơ tán. Báo cáo số người chết ban đầu là 18 và bị thương là 33, con số này dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Lebanon trong lần bị Israel không kích ngày 9-3. Ảnh: AFP

Người dân và truyền thông Lebanon cho biết các cuộc không kích và pháo kích đã nhắm vào một số thị trấn ở quận Nabatieh trong đêm 18-6 và rạng sáng 19-6. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA mô tả đây là một trong những cuộc oanh tạc dữ dội nhất trong những tuần gần đây.

Israel cho biết các cuộc tấn công nhắm vào những gì nước này mô tả là các đặc vụ và cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah trên một số khu vực ở miền nam Lebanon và được thực hiện để đáp trả hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn liên tục của nhóm này.

Trong khi đó, 4 binh sĩ Israel, trong đó có 1 chỉ huy tiểu đoàn, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh đêm qua. Đây là những tổn thất quân sự đầu tiên mà Israel phải gánh chịu kể từ khi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được ký kết nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu Israel - ông Itamar Ben Gvir cảnh báo rằng "toàn bộ Lebanon phải bị thiêu rụi" sau khi lực lượng Israel thông báo về các trường hợp tử vong.

"Với tất cả sự tôn trọng dành cho người Mỹ, Israel phải làm rõ với toàn thế giới rằng máu của những người con trai của chúng tôi và sự an ninh của công dân chúng tôi không phải là thứ để mặc cả. Toàn bộ Lebanon phải bị thiêu rụi" - ông Ben Gvir nói.

Hezbollah cho biết các chiến binh của nhóm đã phục kích lực lượng Israel đang tiến gần đồi Ali al-Taher ở miền nam Lebanon, phá hủy 3 xe tăng Merkava bằng tên lửa dẫn đường và nhắm mục tiêu vào binh lính bằng tên lửa và pháo kích. Nhóm này cho biết các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Tình hình leo thang một ngày sau khi Israel công bố bản đồ cho thấy vùng kiểm soát quân sự mở rộng ở miền nam Lebanon và tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công vượt ra ngoài vùng đó. Động thái này đặt ra mối đe doạ đối với thoả thuận sơ bộ mà Mỹ và Iran vừa mới ký kết.

Thỏa thuận kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm ở Lebanon, và các bên phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon.

Israel khẳng định họ phải tiếp tục các hoạt động quân sự, bao gồm các cuộc không kích và chiếm đóng lãnh thổ ở phía nam, để chống lại Hezbollah - lực lượng đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền bắc Israel.