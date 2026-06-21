Thời tiết ngày 21-6: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa giông 21/06/2026 06:00

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 21-6: Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ và TP.HCM, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 đến 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.