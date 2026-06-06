Talkshow ‘Mở lối cho nghiên cứu từ đại học bước ra thị trường’ 06/06/2026 17:00

(PLO)- Talkshow “Mở lối cho nghiên cứu từ đại học bước ra thị trường” do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia cùng phân tích những rào cản khiến nhiều nghiên cứu từ trường đại học chưa thể thương mại hóa, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp.

Talkshow ‘Mở lối cho nghiên cứu từ đại học bước ra thị trường’

Chương trình được thực hiện trong bối cảnh những năm gần đây, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học, nổi bật là Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị và cụ thể hóa là Nghị quyết 193/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tham gia talkshow có các khách mời: GS.TS (Emeritus) Trương Nguyện Thành, Đại học Utah; PGS.TS Đàm Sao Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; TS Trần Thị Ngọc Diệp, Trưởng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM; TS Bùi Thanh Luân, Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp Phát, Phó Chủ tịch Hội Tự động hoá TP.HCM.