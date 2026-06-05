Thúc đẩy nguồn thu đại học từ khoa học công nghệ: Talkshow 'Mở lối cho nghiên cứu từ đại học bước ra thị trường' 05/06/2026 06:09

(PLO)- Tại talkshow, các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và doanh nghiệp cùng nhìn nhận những điểm nghẽn trong quá trình đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ.

Sáng nay, ngày 5-6, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow với chủ đề “Mở lối cho nghiên cứu từ đại học bước ra thị trường”. Chương trình được tường thuật và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo.

Chương trình được thực hiện trong bối cảnh những năm gần đây, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học, nổi bật là Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị và cụ thể hóa là Nghị quyết 193/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thực tế cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học tại nhiều trường đại học đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Số lượng công bố quốc tế, sáng chế, giải pháp hữu ích và các kết quả nghiên cứu không ngừng gia tăng.

Tuy nhiên, nguồn thu từ khoa học công nghệ tại nhiều cơ sở đào tạo vẫn còn khá khiêm tốn. Không ít kết quả nghiên cứu dừng lại ở phòng thí nghiệm, bài báo khoa học hoặc nghiệm thu đề tài mà chưa được thương mại hóa thành công.

Những nội dung này cũng đã được báo Pháp Luật TP.HCM vừa đăng tải trong tuyến thông tin "Thúc đẩy nguồn thu đại học từ khoa học công nghệ" do báo thực hiện.

Từ thực tế đó, talkshow “Mở lối cho nghiên cứu từ ĐH bước ra thị trường” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và doanh nghiệp để cùng nhìn nhận những điểm nghẽn trong quá trình đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, gia tăng nguồn thu từ khoa học công nghệ trong các trường đại học.

﻿Talkshow có sự đồng hành của Công ty iCD Việt Nam, Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) và một số đơn vị khác. Thiết kế: ĐÌNH PHÚC

Tham gia chương trình có các khách mời:

- GS.TS (Emeritus) Trương Nguyện Thành, Đại học Utah;

- PGS.TS Đàm Sao Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM;

- TS Trần Thị Ngọc Diệp, Trưởng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM;

- TS Bùi Thanh Luân, Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp Phát - Phó Chủ tịch Hội Tự động hoá TP.HCM.

Các khách mời sẽ cùng thảo luận nhiều nội dung đáng chú ý như diện mạo thực tế của hoạt động thương mại hóa nghiên cứu trong các trường đại học hiện nay; những rào cản khiến kết quả nghiên cứu khó chuyển hóa thành sản phẩm và giá trị kinh tế; khoảng cách giữa nhu cầu của doanh nghiệp với hoạt động nghiên cứu trong nhà trường; vai trò của cơ chế, chính sách trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo; cũng như những kinh nghiệm quốc tế và giải pháp nhằm xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hiệu quả.

Thông qua chương trình, báo Pháp Luật TP.HCM mong muốn góp thêm tiếng nói, góc nhìn đa chiều nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển của các cơ sở giáo dục đại học và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.