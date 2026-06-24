Khi nào TP.HCM công bố điểm phúc khảo kỳ thi lớp 10? 24/06/2026 17:08

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kết quả phúc khảo kỳ thi lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 28-6. Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến được công bố ngày 30-6.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, từ hôm nay 24-6, Ban thư ký, tổ nhập điểm tiếp nhận dữ liệu đăng ký phúc khảo từ các trường, tổng hợp, tiến hành rà soát, thống kê dữ liệu trước khi rút bài.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ 7 giờ 30 phút ngày mai (25-6), ban thư ký, tổ thu phát bài sẽ tiếp nhận dữ liệu phúc khảo và tiến hành rút bài.

13 giờ chiều ngày 25-6, ban làm phách sẽ thực hiện quy trình đánh phách các bài phúc khảo. Sau đó, ban phúc khảo sẽ tập trung toàn bộ tổ trưởng, giám khảo, sinh hoạt quy chế, thống nhất đáp án và tổ chức chấm chung một số bài (nếu có).

Từ 7 giờ 30 ngày 26-6, ban thư ký và ban phúc khảo sẽ tổ chức phúc khảo chính thức.

8 giờ ngày 27-6, ban thư ký sẽ tổng hợp kết quả, in dữ liệu so dò, thực hiện so dò kết quả phúc khảo.

Chậm nhất 17 giờ ngày 28-6, Hội đồng thi lớp 10 sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, mỗi bài thi lớp 10 do hai giám khảo chấm phúc khảo và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Về điểm số sau phúc khảo, nếu bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì ban phúc khảo sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo. Việc đối thoại này có ghi biên bản để lưu lại.