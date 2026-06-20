Từ hôm nay 20-6, thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ vào Trường Phổ thông Năng khiếu 20/06/2026 14:06

(PLO)- Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu phải hoàn tất khai lý lịch trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp để được công nhận nhập học chính thức.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM đã thông báo điều chỉnh thời gian nhập học nhằm trùng thời điểm xác nhận nhập học trực tuyến đối với các trường THPT chuyên thuộc Sở.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NM

Quy trình nhập học gồm 2 bước

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào các lớp chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu phải thực hiện đầy đủ 2 bước:

- Bước 1: Điền thông tin lý lịch học sinh trực tuyến tại đường dẫn (link) được gửi cho từng thí sinh qua email hoặc trang tra cứu kết quả từ ngày 19-6 (mốc thời gian đã được điều chỉnh so với mốc thời gian thông báo trước đó).

Thí sinh trúng tuyển hoàn tất việc điền thông tin lý lịch học sinh và in ra bản giấy trước khi đến trường nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại bước 2.

Trường lưu ý việc điền thông tin lý lịch học sinh không ảnh hưởng đến các nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT thuộc các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học.

Học sinh đã quyết định nộp hồ sơ nhập học vào Trường Phổ thông Năng khiếu không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

- Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường Phổ thông Năng khiếu, Cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh, Phường An Đông, TP.HCM).

Thời gian thực hiện:

- Đối với học sinh thuộc các trường trung học cơ sở có địa chỉ tại TP.HCM (cả ba khu vực 1, 2 và 3): từ 8 giờ thứ Bảy ngày 20-6-2026 đến hết 17 giờ thứ Ba ngày 23-6-2026.

- Đối với học sinh ở các địa phương khác: Từ 8 giờ thứ Bảy ngày 20-6-2026 đến hết 17 giờ thứ Bảy ngày 27-6-2026.

- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ vào các khung giờ, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển được chính thức công nhận là học sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu khi hoàn tất cả bước 1 và bước 2.

- Đối với các thí sinh đã làm giấy cam đoan khi dự thi vào ngày 23 và 24-5-2026 (vì lý do không có giấy tờ tùy thân có dán ảnh): thí sinh bắt buộc phải có mặt tại địa điểm nộp hồ sơ vào ngày thực hiện bước 2.

Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm:

- Học bạ THCS (bản gốc). Trường hợp thiếu học bạ THCS, cha mẹ học sinh hoặc người được cha mẹ học sinh ủy quyền nộp hồ sơ làm giấy cam kết bổ sung học bạ theo mẫu được cung cấp tại bàn hướng dẫn;

- Giấy khai sinh (bản sao). Lưu ý: nộp bản sao do cơ quan quản lý Nhà nước cấp, không nộp bản photo, kể cả bản photo công chứng; giấy khai sinh phải tách rời học bạ THCS và không có dấu giáp lai với hồ sơ khác, giấy khai sinh đã giáp lai với học bạ THCS phải được giữ nguyên trong học bạ;

- 02 bản photo căn cước/căn cước công dân (không cần công chứng). Lưu ý: photo 02 mặt căn cước/căn cước công dân trên 01 mặt giấy A4;

Lưu ý: Học sinh mang theo bản chính thẻ căn cước/căn cước công dân để đối chiếu

- Giấy báo dự thi hoặc giấy báo kết quả thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, khóa thi ngày 1- 2-6-2026 của Sở GD&ĐT TP.HCM đối với học sinh học THCS tại (cả 3 khu vực) TP.HCM (bản photo không cần công chứng);

- Phiếu Lý lịch học sinh (được in ra từ hệ thống của Trường Phổ thông Năng khiếu);

- Thẻ Bảo hiểm y tế (bản photo hoặc bản in từ VssID);

- Thư đồng thuận của phụ huynh, người giám hộ về việc đồng hành cùng Nhà trường trong các công tác giáo dục, hỗ trợ học sinh (được cung cấp trực tiếp tại địa điểm nộp hồ sơ nhập học).

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-5 với hơn 4.700 thí sinh đăng ký dự thi. Theo thống kê của trường, số bài thi thực tế là hơn 4.500.

Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.

Điểm chuẩn hầu hết lớp chuyên của trường Phổ thông Năng khiếu tăng, cao nhất là chuyên Toán với 37,55/50 điểm.