9 giờ sáng mai, TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn chuyên 18/06/2026 11:12

(PLO)- Điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP.HCM dự kiến được công bố vào 9 giờ sáng mai (19-6).

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, dự kiến 9 giờ sáng mai (19-6), Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh sẽ tra cứu điểm thi lớp 10 bằng 2 cách:

Cách 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống ts10.hcm.edu.vn

Cách 2: Thí sinh dùng số báo danh truy cập vào địa chỉ: diemthi.hcm.edu.vn

Đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện kỳ thi lớp 10 sau khi sáp nhập. Do đó, đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay, với 151.557 em.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc, riêng thí sinh tham dự loại hình chuyên và tích hợp sẽ tham dự thêm bài thi tương ứng. Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm ba môn hệ số 1 cộng điểm ưu tiên nếu có.