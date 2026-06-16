Quy mô chưa từng có: TP.HCM huy động lực lượng giám khảo lớn chấm thi tốt nghiệp THPT 16/06/2026 11:59

(PLO)- Với số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất từ trước đến nay, Sở GD&ĐT TP.HCM huy động 1.035 giám khảo tham gia chấm thi.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham dự đông nhất từ trước đến nay với gần 143.000 em. Do đó, Sở GD&ĐT đã huy động khoảng 1.035 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó, chấm thi tự luận (môn Ngữ văn là 900 người), chấm thi trắc nghiệm là 135 thành viên.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT TPHCM cho hay công tác chấm thi tốt nghiệp được triển khai tại các khu vực riêng biệt dành cho bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm.

Tất cả các khu vực làm phách, chấm thi, phúc khảo đều được bố trí camera giám sát hoạt động 24/24 giờ, có lực lượng công an bảo vệ thường trực và thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy cũng như kiểm soát thiết bị thu phát thông tin.

Đối với môn Ngữ văn - môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, được thực hiện làm phách theo hai vòng; tổ chức chấm hai vòng độc lập; chấm kiểm tra tối thiểu 5% số lượng bài thi tự luận; nhập điểm hai vòng độc lập; khớp phách 100%, kiểm dò và quản lý điểm theo quy định.

Quy trình chấm môn tự luận được triển khai chấm chính thức từ ngày 15-6 đến 23-6. Từ ngày 24-6, ban thư ký sẽ kết nối dữ liệu bài thi tự luận. Từ ngày 25-6 đến 26-6, ban thư ký sẽ đối sánh kết quả thi. Từ ngày 26-6 đến 27-6, ban thư ký chấm thi sẽ ghép điểm tổng và ghi đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi.

Đối với bài thi trắc nghiệm (toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ), Sở GD&ĐT đã chuẩn bị máy quét, máy chủ, máy chấm, mạng lan nội bộ. Sở cũng thực hiện quy trình quét ảnh, sửa lỗi kỹ thuật, chấm điểm; xuất và niêm phong các bộ dữ liệu CD0, CD1, CD2 theo hướng dẫn; gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT đúng thời hạn.

Việc tổ chức chấm thi tốt nghiệp diễn ra từ ngày 14-6 đến ngày 23-6. Theo Sở GD&ĐT, chậm nhất ngày 18-6 hoàn thành đĩa CD0, chậm nhất ngày 20-6 hoàn thành đĩa CD1, chậm nhất ngày 23-6 hoàn thành đĩa CD2.

Kết quả thi tốt nghiệp sẽ được công bố vào ngày 1-7.