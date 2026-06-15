Khảo sát lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa: 4.200 học sinh dự thi, tỉ lệ chọi giảm 15/06/2026 12:04

(PLO)- Năm học 2026-2027, Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 350 chỉ tiêu nhưng có đến 4.200 học sinh đăng ký tham dự, tỉ lệ chọi vào trường 1/12, giảm so với năm ngoái.

Sáng 15-6, bà Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM cho biết trường đã chốt số lượng học sinh đăng ký khảo sát lúc 16 giờ 30 ngày 14-6.

Theo đó, năm học 2026-2027 có khoảng 4.200 học sinh đăng ký khảo sát vào lớp 6. Với chỉ tiêu tuyển 350 học sinh, tỉ lệ chọi là 1/12, ít hơn so với năm trước.

Năm ngoái, trường cũng tuyển 350 chỉ tiêu nhưng nhận được 4.851 hồ sơ đăng ký dự thi vào trường, tỉ lệ chọi vào trường là 1/13,8.

Từ 8 giờ ngày 24-6 đến 16 giờ 30 phút ngày 26-6, phụ huynh nhận thẻ tham dự khảo sát tại địa chỉ 20 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn.

Khi đi, phụ huynh mang theo đơn đăng ký dự khảo sát in từ hệ thống cổng tuyển sinh đầu cấp đã đăng ký.

Học sinh sẽ làm bài khảo sát năng lực trong ngày 1-7, với thời gian 90 phút. Nội dung khảo sát gồm hai phần là trắc nghiệm và tự luận.

Phần trắc nghiệm gồm 20 câu.

Phần tự luận diễn ra trong 60 phút gồm ba nội dung: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn thực hiện bằng tiếng Việt.

Thời gian công bố kết quả dự kiến ngày 7-7-2026.

Thời gian nộp hồ sơ nhập học dự kiến từ ngày 8-7 đến 16 giờ 30 phút ngày 14-7.