TP.HCM sẽ khảo sát vào lớp 6 tại 4 trường tiên tiến, hội nhập

Chiều ngày 6-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết có bốn trường thực hiện mô hình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế sẽ khảo sát vào lớp 6.
Cụ thể, tại khu vực 1 (TP.HCM) gồm ba trường: THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) và THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú).
Tại khu vực 3 (Bà Rịa Vũng Tàu cũ) có Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) sẽ thí điểm mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập từ năm học 2026-2027.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường trên đã gửi đề xuất lên UBND phường. UBND các phường đã lập đề án gửi Sở GD&ĐT. Các phòng chuyên môn của Sở như phòng Giáo dục phổ thông, phòng Kế hoạch Tài chính đã thẩm định và cho ý kiến.
"Chiều mai (ngày 7-5), phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ có buổi làm việc với các đơn vị trên để chỉ đạo một số nội dung liên quan. Theo định hướng, Sở GD&ĐT sẽ ra đề khảo sát vào lớp 6 cho các trường", ông Phong thông tin.
Theo ông Phong, các trường tiên tiến khác nếu không xây dựng đề án vẫn xét tuyển theo các tiêu chí của địa phương.
Trong quyết định về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, UBND TP.HCM quy định các trường THCS thực hiện mô hình tiến tiến, hội nhập quốc tế tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển.
Cụ thể, việc xét tuyển dựa trên kết hợp hai tiêu chí: kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực hoặc một trong hai tiêu chí trên.
Trường THCS chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và báo cáo UBND phường xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất, địa phương trình Sở GD&ĐT xem xét, phê duyệt.
Sở GD&ĐT lưu ý học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THCS có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương căn cứ nơi ở hiện tại của học sinh và chỉ tiêu còn lại của các trường để phân bổ.
Bên cạnh đó, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM) cũng sẽ tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức bài khảo sát đánh giá năng lực. Trường này đã thực hiện khảo sát trong nhiều năm qua với tỉ lệ chọi rất cao.
Một trường tiên tiến, hội nhập xét tuyển không giới hạn địa giới hành chính
Trường THCS Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông (KV1) đã thông báo tuyển sinh vào lớp 6.
Theo đó, năm học tới, trường thực hiện tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Phạm vi xét tuyển không giới hạn ranh giới hành chính. Cụ thể, học sinh ở bất cứ phường nào thuộc TP.HCM đều có quyền tham gia xét tuyển nếu đảm bảo các tiêu chí theo kế hoạch được UBND phường Hạnh Thông phê duyệt.
Thời gian đăng ký tuyển sinh từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 17-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.
Khi đăng ký, phụ huynh lưu ý thực hiện song song hai nội dung tại cùng một thời điểm:
Đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh để làm căn cứ phân bổ vào các trường đại trà trên địa bàn.
Đăng ký vào trường có chương trình đặc thù (chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế). Nếu không đăng ký nội dung này, học sinh sẽ không thuộc đối tượng xét tuyển của trường.