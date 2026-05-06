TP.HCM sẽ khảo sát vào lớp 6 tại 4 trường tiên tiến, hội nhập 06/05/2026 15:48

(PLO)- Bốn trường thực hiện mô hình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế trên địa bàn TP.HCM sẽ khảo sát vào lớp 6.

Chiều ngày 6-5, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết có bốn trường thực hiện mô hình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế sẽ khảo sát vào lớp 6.

Khảo sát vào lớp 6 tại 3 trường thực hiện mô hình tiên tiến hội nhập năm học 2025-2026. Ảnh: NQ

Cụ thể, tại khu vực 1 (TP.HCM) gồm ba trường: THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) và THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú).

Tại khu vực 3 (Bà Rịa Vũng Tàu cũ) có Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) sẽ thí điểm mô hình trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập từ năm học 2026-2027.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường trên đã gửi đề xuất lên UBND phường. UBND các phường đã lập đề án gửi Sở GD&ĐT. Các phòng chuyên môn của Sở như phòng Giáo dục phổ thông, phòng Kế hoạch Tài chính đã thẩm định và cho ý kiến.

"Chiều mai (ngày 7-5), phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ có buổi làm việc với các đơn vị trên để chỉ đạo một số nội dung liên quan. Theo định hướng, Sở GD&ĐT sẽ ra đề khảo sát vào lớp 6 cho các trường", ông Phong thông tin.

Theo ông Phong, các trường tiên tiến khác nếu không xây dựng đề án vẫn xét tuyển theo các tiêu chí của địa phương.

Trong quyết định về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, UBND TP.HCM quy định các trường THCS thực hiện mô hình tiến tiến, hội nhập quốc tế tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển.

Cụ thể, việc xét tuyển dựa trên kết hợp hai tiêu chí: kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực hoặc một trong hai tiêu chí trên.

Trường THCS chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và báo cáo UBND phường xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất, địa phương trình Sở GD&ĐT xem xét, phê duyệt.

Sở GD&ĐT lưu ý học sinh đăng ký xét tuyển vào trường THCS có tổ chức khảo sát năng lực nhưng không trúng tuyển vẫn được đảm bảo quyền xét tuyển và phân bổ chỗ học theo quy trình chung. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương căn cứ nơi ở hiện tại của học sinh và chỉ tiêu còn lại của các trường để phân bổ.

Bên cạnh đó, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM) cũng sẽ tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức bài khảo sát đánh giá năng lực. Trường này đã thực hiện khảo sát trong nhiều năm qua với tỉ lệ chọi rất cao.