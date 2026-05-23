Học phí 8 trường đại học thuộc ĐHQG TP.HCM năm học 2026-2027 23/05/2026 08:10

(PLO)- Học phí năm học 2026-2027 của các trường đại học đều có điều chỉnh theo hướng tăng. Các ngành thuộc chương trình đại trà (chuẩn) có mức học phí thấp nhất, trung bình từ hơn 30 đến 40 triệu đồng/năm.

Đến thời điểm này, nhiều trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 cùng mức học phí áp dụng cho khóa tuyển sinh năm học 2026-2027.

Qua ghi nhận chung, học phí tại các trường thành viên tiếp tục tăng theo lộ trình tự chủ tài chính, trong đó nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh có mức thu cao hơn đáng kể.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Theo công bố của trường mới đây, năm 2026 này, trường sẽ tuyển sinh cho 44 ngành/chương trình học học.

Trường cũng công bố mức học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh 2026, với mặt bằng trải rộng từ hơn 32 đến 70 triệu đồng/năm tùy nhóm ngành và loại chương trình. So với khóa 2025, học phí tăng khoảng 10%.

Ở chương trình chuẩn, học phí dao động từ 32,6 đến hơn 40,5 triệu đồng/năm. Nhóm ngành có mức thấp nhất gồm Vật lý học, Địa chất học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật địa chất, Quản lý tài nguyên và môi trường… với khoảng 32,6 triệu đồng/năm. Các ngành toán – tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vật liệu, điện tử – viễn thông, thiết kế vi mạch và nhóm ngành máy tính có mức khoảng 40,5 triệu đồng/năm.

Các chương trình tiên tiến và tăng cường tiếng Anh có học phí cao hơn, từ 49 đến 70 triệu đồng/năm. Một số ngành nổi bật gồm Khoa học máy tính chương trình tiên tiến 70 triệu đồng/năm, Công nghệ kỹ thuật hóa học tăng cường tiếng Anh 59,8 triệu đồng/năm và Hóa học tăng cường tiếng Anh 58,9 triệu đồng/năm.

Học phí dự kiến từng ngành của Trường ĐH Khoa học tự nhiên

Trường ĐH Bách khoa

Trường ĐH Bách khoa là đơn vị có quy mô tuyển sinh lớn nhất trong hệ thống khi dự kiến tuyển khoảng 5.685 chỉ tiêu ở 44 ngành, chương trình đào tạo.

Cùng với thông tin tuyển sinh, Trường ĐH Bách khoa cũng công bố chi tiết học phí dự kiến cho các chương trình đào tạo năm học 2026-2027. Theo trường, học phí được tính theo học kỳ, mỗi năm có hai học kỳ chính, tối đa 18 tín chỉ/học kỳ.

Trong đó, chương trình tiêu chuẩn đào tạo 44 ngành, chuyên ngành bằng tiếng Việt có học phí trung bình khoảng 31,5 triệu đồng/năm. Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh đào tạo 30 ngành, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, có học phí khoảng 80 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế với ĐH UTS (Úc) ở hai ngành Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin, học phí giai đoạn học tại Việt Nam khoảng 268 triệu đồng/năm, bằng do ĐH đối tác cấp.

Các chương trình Tài năng và kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) có mức học phí khoảng 31,5 triệu đồng/năm. Riêng chương trình Tiên tiến ngành Kỹ thuật điện – điện tử giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh có học phí khoảng 80 triệu đồng/năm.

Với chương trình Định hướng Nhật Bản ở ngành Khoa học máy tính và Cơ kỹ thuật, học phí khoảng 60 triệu đồng/năm. Ngoài ra, trường còn triển khai các chương trình chuyển tiếp quốc tế sang Úc, Mỹ, New Zealand, châu Âu và Nhật Bản. Sinh viên học giai đoạn đầu tại Việt Nam với học phí khoảng 60-80 triệu đồng/năm, sau đó chuyển tiếp sang trường đối tác ở nước ngoài với mức học phí tùy chương trình và quốc gia đào tạo.

Đại diện Trường ĐH Bách khoa tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: QN

Trường ĐH Kinh tế - Luật

Năm 2026 này, trường tuyển 3.200 sinh viên, tăng 500 so với năm ngoái. Trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh chính: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét tuyển tổng hợp từ điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.

Về học phí, mức học phí trường dự kiến được chia theo ba nhóm chương trình đào tạo. Cụ thể: chương trình dạy và học bằng tiếng Việt khoảng 35,8 triệu đồng/sinh viên; chương trình Co-op tiếng Anh bán phần: 55 triệu đồng/sinh viên; chương trình dạy học bằng tiếng Anh: 73,5 triệu đồng/sinh viên.

Trường ĐH Công nghệ thông tin

Theo công bố mới nhất của trường trong đề án tuyển sinh, học phí dự kiến năm học 2026-2027 dao động từ 41,8-140 triệu đồng/năm tùy chương trình đào tạo.

Trong đó, chương trình chuẩn các ngành thông thường có mức học phí khoảng 41,8 triệu đồng/năm, riêng ngành Thiết kế vi mạch khoảng 52 triệu đồng/năm.

Chương trình tiên tiến có học phí khoảng 60 triệu đồng/năm. Với các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, học phí dao động từ 80-85 triệu đồng/năm, trong đó ngành Thiết kế vi mạch có mức thu cao hơn.

Ngoài ra, trường tiếp tục triển khai chương trình liên kết với ĐH Birmingham City University (BCU, Anh). Chương trình liên kết 3,5 năm có học phí khoảng 84 triệu đồng/năm ở giai đoạn đầu, trong khi chương trình liên kết 1 năm có mức học phí khoảng 140 triệu đồng/năm. Theo lộ trình công bố, học phí tại nhiều chương trình sẽ tiếp tục tăng trong các năm học tiếp theo.

Lộ trình mức thu học phí 4 năm học của Trường ĐH Công nghệ thông tin

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đến thời điểm này, trường chưa công bố học phí dự kiến năm học 2026-2027. Tuy nhiên, theo mức thu hiện hành áp dụng cho năm học 2025-2026, học phí chương trình chuẩn dao động từ khoảng 16-30 triệu đồng/năm tùy nhóm ngành, trong khi chương trình chuẩn quốc tế có mức học phí khoảng 60 triệu đồng/năm.

Trong đó, nhóm ngành có học phí thấp nhất khoảng 16,6 triệu đồng/năm gồm Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Lưu trữ học và một số ngành ngôn ngữ. Nhóm ngành có mức học phí khoảng 24,2 triệu đồng/năm gồm Văn học, Văn hóa học, Xã hội học, Đông phương học, Công tác xã hội, Quốc tế học…

Nhóm ngành có học phí cao nhất trong chương trình chuẩn, khoảng 29,8 triệu đồng/năm, gồm Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Tâm lý học và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Riêng ngành Việt Nam học dành cho sinh viên quốc tế có học phí khoảng 72,6 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe

Năm nay, trường dự kiến tuyển khoảng 1.060 sinh viên ở 6 ngành đào tạo. Trong đó, ngành Y khoa có quy mô lớn nhất với 350 chỉ tiêu, ngoài ra còn có 110 chỉ tiêu diện đặt hàng theo địa phương. Các ngành còn lại gồm Dược học (180 chỉ tiêu), Răng - Hàm - Mặt (150), Điều dưỡng (150) và Y học cổ truyền (120).

Hiện nay trường chưa công bố chính thức mức học phí dự kiến cho khóa tuyển sinh năm 2026 trong thông tin tuyển sinh.

Tuy nhiên, hiện tại, trường có hai mức thu học phí, trong đó ngành Y khoa, Răng – hàm – mặt, Dược học, Y học cổ truyền khoảng 70 triệu đồng/năm; ngành Điều dưỡng khoảng 53,2 triệu đồng/năm.

Trường ĐH An Giang

Mức học phí năm học 2026-2027 của trường này được đánh giá là thấp nhất trong các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo đó, học phí dự kiến khoảng gần 25 đến gần 31 triệu đồng/năm học đối với các ngành đào tạo đại trà.

Trong đó, ở mức cao nhất là khối ngành V (toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y). Còn học phí thấp nhất là nhóm các ngành về giáo dục, đào tạo giáo viên, kinh doanh, quản lý và pháp luật.

Trường ĐH Quốc tế

Đây là trường đại học công lập duy nhất tại Việt Nam thực hiện dạy và học bằng tiếng Anh. Do đó, học phí được thu ở mức chung khá cao cho tất cả chương trình đào tạo, dao động khoảng 50-60 triệu đồng/năm học.