Tuyển sinh đầu cấp 2026 tại TP.HCM: Những điểm mới cần lưu ý 19/05/2026 15:23

(PLO)- Tuyển sinh đầu cấp năm 2026 tại TP.HCM không phân biệt địa giới hành chính xã, phường tại các khu vực giáp ranh. Nơi ở hiện tại là tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp.

Năm 2026 là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau khi sáp nhập tỉnh/thành và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, do đó quy trình tuyển sinh có những điểm mới phụ huynh cần lưu ý.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hoà, tại lễ khánh thành vào sáng 19-5. Ảnh: THUẬN VĂN

27-5 bắt đầu đăng ký tuyển sinh

Theo đó, từ ngày 27-5, phụ huynh bắt đầu đăng ký tại hệ thống tuyển sinh đầu cấp TP.HCM tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn

Phụ huynh phải đăng ký đối tượng ưu tiên, trong đó:

Nhóm ưu tiên 1: Trẻ cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6). Nhóm này cũng bao gồm học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Nhóm ưu tiên 2: Là các trường hợp còn lại, không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm: Học sinh đã học mầm non hoặc tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, nơi ở hiện tại được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia làm tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp, không phân biệt địa giới hành chính. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học tại trường gần nhà.

Các địa phương sẽ công bố kết quả đồng loạt vào ngày 10-7, không phân biệt thứ tự ưu tiên nhóm 1 hay 2.

5 trường khảo sát vào lớp 6

Việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027 được thực hiện theo hình thức xét tuyển. Một số trường theo mô hình chất lượng cao, tiến tiến, hội nhập quốc tế sẽ có tiêu chí riêng. Phụ huynh có nhu cầu xét tuyển vào những trường này cần theo dõi kế hoạch tuyển sinh để thực hiện.

Dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, năm học này TP.HCM có 5 trường khảo sát vào lớp 6: Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (trực thuộc Sở GD&ĐT), Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Các trường tổ chức khảo sát vào ngày 1-7, dự kiến công bố kết quả vào ngày 7-7.

- Đối với Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, năm học 2026-2027 trường tuyển 10 lớp với 350 học sinh.

Điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Nội dung khảo sát diễn ra trong 90 phút với 2 phần. Phần trắc nghiệm gồm 20 câu. Phần tự luận thời gian làm bài 60 phút gồm 3 nội dung: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn thực hiện bằng tiếng Việt.

- Đối với 4 trường tiên tiến, hội nhập: THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, THCS Trần Quốc Toản và THCS Nguyễn An Ninh sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh cụ thể do địa phương ban hành và đề án được Sở GD&ĐT phê duyệt.

Phụ huynh có nhu cầu khảo sát liên hệ trực tiếp với trường để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp TP.HCM để đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ.

Đề khảo sát gồm 2 phần trong thời gian 90 phút. Phần trắc nghiệm có 20 câu làm trong 30 phút. Phần tự luận làm trong 60 phút gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.

7 giai đoạn tuyển sinh phụ huynh cần nhớ

- Giai đoạn 1: Đăng ký nguyện vọng (từ 27-5 đến 7-6) tại cổng tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Thời điểm này phụ huynh được đăng ký song song khu vực đại trà và chương trình đặc thù.

- Giai đoạn 2: Xét tuyển chương trình đặc thù ( từ 8-6 đến 15-6)

UBND xã và các trường đặc thù xét tuyển và công bố kết quả.

Các địa phương đồng bộ dữ liệu lên cổng trước 17 giờ ngày 15-6.

- Giai đoạn 3: Tiếp nhận hồ sơ đặc thù (từ 16-6 đến 23-6-2026)

Các trường đặc thù tiếp nhận hồ sơ nhập học. Phụ huynh xác nhận trực tuyến. Học sinh đã xác nhận đặc thù không tham gia xét tuyển đại trà.

- Giai đoạn 4: UBND xã/phường phân bổ học sinh (từ 24-6 đến 10-7-2026)

UBND xã nhận dữ liệu từ cổng tuyển sinh, dùng bản đồ số và địa chỉ VNeID để phân bổ học sinh vào trường phù hợp; ưu tiên gần nơi cư trú, đảm bảo đủ chỉ tiêu.

Các địa phương đồng bộ kết quả lên cổng trước 17 giờ ngày 10-7-2026.

- Giai đoạn 5: Phụ huynh xác nhận nhập học (từ 11-7 đến 20-7)

Phụ huynh đăng nhập cổng tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để xem kết quả phân bổ và xác nhận nhập học trực tuyến. Sau đó nộp hồ sơ vào trường theo danh sách.

- Giai đoạn 6: Tổng kết và báo cáo (từ 21-7 đến 23-7)

Các trường tổng hợp kết quả gửi lên UBND xã.

UBND xã phê duyệt và báo cáo toàn bộ kết quả tuyển sinh về Sở GD&ĐT.

Giai đoạn 7: Hoàn tất tuyển sinh. Các địa phương rà soát học sinh chưa được phân bổ, tuyển sinh bổ sung nếu trường còn thiếu chỉ tiêu. Toàn bộ học sinh phải có chỗ học trước ngày khai giảng.