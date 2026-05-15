1 trường THCS ở TP.HCM chỉ nhận học sinh nhiều năm xuất sắc 15/05/2026 16:01

(PLO)- Một trường THCS theo mô hình tiến tiến hội nhập tại TP.HCM chỉ nhận học sinh xét tuyển khi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc vào cuối lớp 5 và phải có 3 năm học ở bậc tiểu học đạt thành tích trên.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng, TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026-2027.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố là một trong những đơn vị thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố trải nghiệm các hoạt động STEM. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học này trường tuyển 10 lớp 6 (350 học sinh), chương trình tích hợp là 3 lớp, 7 lớp tiếng Anh tăng cường.

Đối tượng

Học sinh có năm sinh 2015, đã hoàn thành chương trình tiểu học.

Trường ưu tiên xét tuyển các trường hợp theo thứ tự sau:

- Học sinh có nơi ở hiện tại theo VNeID thuộc địa bàn phường Diên Hồng.

- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn phường Diên Hồng.

- Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan nhà nước (diện biên chế) trên địa bàn phường.

- Học sinh có nơi ở hiện tại theo VNeID thuộc địa bàn các khu vực giáp ranh phường.

- Học sinh có thành tích về học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, hoạt động đoàn- đội, phong trào thiếu nhi, văn hoá, nghệ thuật, thẩm mĩ.

- Học sinh thuộc các trường hợp đặc thù của địa phương và cơ sở giáo dục.

Các trường hợp không thuộc diện ưu tiên được xem xét sau cùng, dựa trên chỉ tiêu còn lại của trường và quyết định của ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.

Điều kiện xét tuyển

Học sinh phải đăng ký tuyển sinh trên trang tuyển sinh TP, đáp ứng các tiêu chí trong kế hoạch tuyển sinh của phường, của trường và khung thời gian do Sở GD&ĐT ban hành.

Những học sinh có hồ sơ hợp lệ và có đủ điều kiện sau đây được nộp hồ sơ tham dự xét tuyển:

- Học sinh phải được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, cuối năm học lớp 5 đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, và phải có tối thiểu 3 năm ở cấp tiểu học đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

- Học sinh dự xét tuyển chương trình tiếng Anh tăng cường có 2 trường hợp:

Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường ở cấp tiểu học khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.

Đối với học sinh đã học chương trình tiếng anh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.

- Học sinh dự xét tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp:

Học sinh đã học tiếng Anh tích hợp ở cấp tiểu học khuyến khích có thêm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.

Đối với học sinh đã học chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh theo chương trình giáo dục phổ thông phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định.

Xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng việt và toán của lớp 3, lớp 4, lớp 5.

Học sinh được cộng 1 điểm vào kết quả xét tuyển là con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Học sinh được cộng 0,5 điểm là con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81% con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Điểm khuyến khích là các chứng chỉ quốc tế tiếng Anh và Tin học.

Điểm danh hiệu khen thưởng là học sinh xuất sắc cuối năm học các lớp cấp tiểu học.

Nguyên tắc xét tuyển là tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh.

Nếu tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên gồm học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học,... được khen thưởng cá nhân; học sinh đã học chương trình tích hợp theo Đề án 5695 ở cấp tiểu học và tiếp tục theo học chương trình này.

Thời gian

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống của Sở từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6.

Công bố kết quả chậm nhất ngày 15-6.

Nộp hồ sơ từ ngày 16-6 đến 23-6.