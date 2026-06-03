Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Hơn 1.700 thí sinh TP.HCM miễn bài thi ngoại ngữ 03/06/2026 20:11

(PLO)- TP.HCM có 142.899 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 1.703 thí sinh miễn bài thi Ngoại ngữ.

UBND TP.HCM đã có báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, TP.HCM tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp THPT. Ảnh: NTCC

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 142.899. Trong đó có 134.921 thí sinh đang học lớp 12, 7978 thí sinh tự do.

Số thí sinh đăng ký các môn thi như sau:

Số lượng thí sinh TP.HCM đăng ký dự thi tốt nghiệp các môn.

Đến thời điểm hiện tại số liệu thống kê miễn thi tốt nghiệp và miễn thi ngoại ngữ như sau:

Số thí sinh miễn thi tất cả các bài thi là 93. Số thí sinh miễn thi bài thi Ngoại ngữ là 1703. Con số này tương đương năm ngoái.

Thống kê từ Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trên toàn quốc là 1.223.776 em. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Trong số này, thí sinh đang học lớp 12 chiếm 1.159.932 em, tương đương tỉ lệ 94,78%. Số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi là 63.844 em, chiếm tỉ lệ 5,22%.

Năm nay có 7.952 thí sinh đăng ký dự thi thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ, chiếm tỉ lệ 0,65% trên tổng số thí sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, xu hướng này đã được dự báo trước khi nhiều thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ để sử dụng kết quả xét tuyển đại học. Hiện số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn ngoại ngữ duy trì ở mức cao, gần 350.000 thí sinh.

Mặt khác, sự thay đổi này cũng bắt nguồn từ thay đổi về quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Trước năm 2025, Ngoại ngữ là môn thi bắt buộc cùng với Toán, Văn. Nhiều học sinh không có nhu cầu lấy điểm môn này để xét tuyển đại học nên đăng ký miễn thi nhằm giảm áp lực. Năm ngoái, Ngoại ngữ trở thành môn lựa chọn.

Ngoài ra, giai đoạn trước, thí sinh còn được quy đổi 4.0 IELTS thành điểm 10 môn Ngoại ngữ, nhưng quy chế mới của Bộ GD&ĐT đã bỏ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Với số lượng thí sinh đông, Sở GD&ĐT tổ chức 248 điểm thi với 5.955 phòng được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Tại mỗi điểm thi đều bố trí các phòng dự phòng.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM huy động 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ điểm thi, 744 công an trực tại điểm thi, 112 người trong ban in đề thi, còn ban vận chuyển và bàn giao đề thi là 425 người.