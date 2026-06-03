Ngôi trường hơn 90 năm tuổi tại TP.HCM nhận chứng nhận giáo dục tiếng Pháp chuẩn quốc tế 03/06/2026 11:37

(PLO)- Không chỉ sở hữu không gian kiến trúc di sản cổ kính, Trường THCS Hồng Bàng vừa khẳng định chất lượng dạy tiếng Pháp chuẩn quốc tế khi đón nhận chứng nhận danh giá từ Chính phủ Pháp.

Sáng ngày 3-6, Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn, TP.HCM) tổ chức lễ gắn biển trường có chương trình dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế.

Ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng cho biết, trường có truyền thống, kiên trì phát triển chương trình song ngữ tiếng Pháp, tăng cường tiếng Pháp trong nhiều năm qua với đội ngũ giáo viên tận tâm và chất lượng cao.

Nghi thức công bố biển chứng nhận LabelFrancÉducation tại Trường THCS Hồng Bàng sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Các thế hệ học sinh không chỉ đạt thành tích học tập nổi bật mà còn trưởng thành, trở thành những công dân năng động, hội nhập quốc tế.

“Việc trường được đón nhận chứng nhận LabelFrancÉducation được cấp bởi Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp là minh chứng cho chất lượng đào tạo đồng thời mở ra cơ hội kết nối quốc tế và nâng cao vị thế của trường” - ông Luyện nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Étienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM bày tỏ niềm vinh hạnh khi được trao tấm biển danh giá này cho Trường THCS Hồng Bàng, đánh dấu bước tiến mới của nhà trường khi chính thức gia nhập mạng lưới giáo dục toàn cầu được Chính phủ Pháp công nhận.

Ông Étienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tính đến nay, tại TP.HCM đã có 32 trường từ bậc tiểu học đến THPT lựa chọn tham gia hệ thống này. Riêng trong năm 2026, TP.HCM có thêm 17 trường nộp hồ sơ gia nhập sau khi nhận thấy những lợi ích vượt trội từ mạng lưới mang lại.

"LabelFrancÉducation" là nhãn hiệu uy tín được các cơ quan công quyền Pháp cấp cho các trường học nước ngoài có chương trình giảng dạy tiếng Pháp chất lượng cao, đóng góp vào sự lan tỏa của ngôn ngữ và văn hóa Pháp trên toàn thế giới – cộng đồng hiện có hơn 400 triệu người sử dụng.

Theo ngài Tổng Lãnh sự, nhãn hiệu này đi kèm với những tiêu chuẩn khắt khe, giúp học sinh tăng cường năng lực ngôn ngữ và sử dụng tiếng Pháp linh hoạt trong nhiều bối cảnh.

"Tiếng Pháp tại đây không đơn thuần là một môn học ngoại ngữ, mà trở thành một công cụ làm việc thực tế, tạo động lực học tập rõ ràng và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho học sinh. Học sinh thuộc hệ thống này sẽ được tham gia các cuộc thi quốc tế quy mô đồng thời các giáo viên cũng tiếp cận được nhiều phương pháp sư phạm đổi mới"- ngài Tổng lãnh sự nhấn mạnh.

Sau khi kết thúc buổi lễ, ông Étienne Ranaivoson, Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM dành thời gian tham quan khuôn viên trường và thư viện trường cùng với học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Tổng lãnh sự Pháp, tấm biển được trao ngày hôm nay không phải là một vật phẩm trang trí, mà là lời cam kết hợp tác lâu dài vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam. Lãnh sự quán Pháp cùng đội ngũ nhân sự khẳng định sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong mọi hoạt động phát triển giáo dục sắp tới.

Hòa chung niềm vui lớn của nhà trường, em Tô Nhật Phương, học sinh lớp 9 bày tỏ: “Việc học tiếng Pháp tại Trường THCS Hồng Bàng đang mang lại những cơ hội học tập, trao đổi văn hóa và định hướng nghề nghiệp rộng mở trong tương lai. Niềm tự hào được nhân lên gấp bội khi ngôi trường thân yêu chính thức nhận danh hiệu "LabelFrancÉducation" từ Chính phủ Pháp vào ngày hôm nay".

Trường THCS Hồng Bàng dạy tiếng Pháp đến nay đã được 11 năm. Hiện tại trường có 4 lớp tiếng Pháp.