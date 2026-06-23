TP.HCM công bố số lượng đăng ký khảo sát vào lớp 6 23/06/2026 17:02

(PLO)- Đợt khảo sát vào lớp 6 tại TP.HCM sẽ diễn ra ngày 1-7.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố số lượng đăng ký khảo sát vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa cùng 4 trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Số lượng đăng ký như sau:

STT Trường Chỉ tiêu Số lượng đăng ký Tỉ lệ chọi 1 THCS Bình Thọ 315 1.157 1/3,67 2 THCS Hoa Lư 420 1.186 1/2,82 3 THCS Nguyễn An Ninh 280 812 1/2,90 4 THCS Trần Quốc Toản 350 981 1/2,80 5 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 350 4.225 1/12,07

Dẫn đầu số lượng hồ sơ và tỷ lệ cạnh tranh là Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa. Trường có 350 chỉ tiêu nhưng thu hút 4.225 học sinh đăng ký, tương ứng tỷ lệ chọi 1/12,07. Điều này đồng nghĩa trung bình hơn 12 thí sinh cạnh tranh để giành một suất học.

Thí sinh tham dự đợt khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm 2025. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ở nhóm tiếp theo, THCS Bình Thọ ghi nhận 1.157 hồ sơ cho 315 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi đạt 1/3,67, đứng thứ hai về mức độ cạnh tranh. Đây cũng là trường duy nhất ngoài Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi vượt mốc 1/3.

Trường THCS Nguyễn An Ninh và THCS Trần Quốc Toản, Trường THCS Nguyễn An Ninh có tỉ lệ chọi khá tương đồng, dưới 3.

Kỳ khảo sát vào lớp 6 sẽ diễn ra ngày 1-7, thời gian làm bài 90 phút.

Đề khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm gồm 20 câu. Phần tự luận diễn ra trong 60 phút gồm 3 nội dung: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn thực hiện bằng tiếng Việt.

Đề khảo sát vào 4 trường còn lại cũng gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm có 20 câu làm trong 30 phút. Phần tự luận làm trong 60 phút gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.