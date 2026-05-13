Lịch khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa và 4 trường tiên tiến ở TP.HCM 13/05/2026 18:26

(PLO)- Lịch khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa cùng 4 trường tiến tiến, hội nhập tại TP.HCM diễn ra ngày 1-7-2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa thông báo về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa và các trường THCS có tổ chức khảo sát đầu vào.

Học sinh tham dự đợt khảo sát vào lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, TP.HCM có 5 trường thực hiện khảo sát vào lớp 6: Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (trực thuộc Sở GD&ĐT), Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng).

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa

Năm học 2026-2027, trường tuyển 10 lớp với 350 học sinh.

Điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức kỳ khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát, chấm bài và phúc khảo.

Nội dung khảo sát diễn ra trong 90 phút với 2 phần.

- Phần trắc nghiệm gồm 20 câu.

- Phần tự luận diễn ra trong 60 phút gồm 3 nội dung: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn thực hiện bằng tiếng Việt.

4 trường tiên tiến, hội nhập

4 trường gồm THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, THCS Trần Quốc Toản và THCS Nguyễn An Ninh sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh cụ thể do địa phương ban hành và đề án được Sở GD&ĐT phê duyệt.

Sở GD&ĐT sẽ xây dựng đề khảo sát và hỗ trợ chuyên môn đảm bảo công bằng, khách quan. UBND các phường chịu trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện kỳ khảo sát gồm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo.

Phụ huynh có nhu cầu khảo sát liên hệ trực tiếp với trường có nguyện vọng đăng ký để được hướng dẫn. Bên cạnh đó, phụ huynh truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp TP.HCM để thực hiện đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ.

Đề khảo sát gồm 2 phần trong thời gian 90 phút.

- Phần trắc nghiệm có 20 câu làm trong 30 phút.

- Phần tự luận làm trong 60 phút gồm: Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) bằng tiếng Anh; khảo sát năng lực toán học và tư duy logic, năng lực đọc hiểu và làm văn bằng tiếng Việt.

Học sinh sẽ làm bài khảo sát năng lực vào ngày 1-7.

Mốc thời gian thực hiện

Từ 8 giờ ngày 9-6 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 14-6: Các trường hướng dẫn phụ huynh cách đăng ký.

Từ 15-6 đến 23-6: Các trường rà soát hồ sơ, trích xuất dữ liệu thí sinh từ hệ thống tuyển sinh, tiến hành đánh số báo danh, đồng thời thông báo đến phụ huynh các trường hợp học sinh không đủ điều kiện.

Từ 8 giờ ngày 24-6 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 26-6: Cha mẹ học sinh mang đơn đăng ký đã in từ hệ thống đến trường để nhận thẻ dự khảo sát.

Ngày 1-7: Tổ chức khảo sát.

Dự kiến ngày 7-7: Công bố kết quả chấm khảo sát.

Từ ngày 8-7 đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 14-7: Học sinh nộp hồ sơ nhập học.

Về điều kiện trúng tuyển, đối với Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, căn cứ vào kết quả khảo sát, Sở GD&ĐT sẽ xét theo danh sách từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

4 trường tiên tiến còn lại thực hiện theo hướng dẫn kế hoạch tuyển sinh của địa phương.