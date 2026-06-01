Đề Tiếng Anh thi lớp 10 bị mất chữ: Sở GD&ĐT TP.HCM xử lý ra sao? 01/06/2026 17:22

(PLO)- Đề tiếng Anh thi lớp 10 tại một số điểm thi bị mất chữ trang 2 và 3. Sở GD&ĐT TP.HCM đã chỉ đạo các điểm thi sử dụng đề thi dự phòng và lập biên bản về sự cố.

Trong ngày 1-6, thí sinh đã hoàn thành xong bài thi môn Văn và môn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP.HCM, vào buổi sáng, tổng số thí sinh vắng thi là 603/151.557, tỉ lệ 0,39%.

Cũng trong sáng nay, tại hai điểm thi ghi nhận một số thí sinh bị bệnh trong quá trình thi, phải xuống phòng y tế từ 05 đến 10 phút. Các điểm thi đã tiến hành lập biên bản sự cố bất thường. Do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được bù giờ thi.

Tại một điểm thi khác, ghi nhận 1 thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi mà không thông báo trước cho điểm thi. Phòng Quản lý Chất lượng, Sở GD&ĐT đã yêu cầu điểm thi lập biên bản bất thường, đồng thời vẫn cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt buổi thi. Điểm thi được đề nghị yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng nhận khuyết tật sau khi kết thúc buổi thi.

Tại điểm thi Trường THCS Kiến Thiết (phường Bàn Cờ), ghi nhận 1 thí sinh thường xuyên mất ổn định trong phòng thi gây ảnh hưởng đến trật tự. Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản bất thường và mời phụ huynh đến làm việc. Trường hợp thí sinh tiếp tục có hành vi tương tự trong buổi thi chiều, sẽ được chuyển sang thi tại phòng dự phòng. Qua xác minh, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ, tuy nhiên chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Trong buổi sáng, có một thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đối với môn Ngoại ngữ vào buổi chiều, vắng 611 em, chiếm tỉ lệ 0,4%.

Trong quá trình thi, một số điểm thi phát hiện đề thi bị mất chữ tại trang 2 và trang 3. Các điểm thi liên quan đã được yêu cầu mở đề dự phòng và tiến hành lập biên bản sự cố theo quy định.

Vào buổi chiều nay, có 1 thí sinh sử dụng tài liệu.