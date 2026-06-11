27 em bị đình chỉ thi trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2026 11/06/2026 18:12

(PLO)- Ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên năm nay ghi nhận tỉ lệ thí sinh dự thi hai môn Ngữ văn và Toán đạt trên 99%, 27 thí sinh bị đình chỉ thi.

Chiều 11-6, Bộ GD&ĐT thông tin về ngày thi thứ nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, tổng số thí sinh dự thi môn Ngữ văn là 1.203.039, đạt 99,56%. Trong khi đó, kỳ thi năm 2025 đạt 99,55%.

Đối với môn Toán, tổng số thí sinh dự thi là 1.197.195, đạt 99,42%, còn kỳ thi năm 2025 đạt 99,4%.

Thí sinh tại TP.HCM xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Về số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi, toàn quốc ghi nhận 27 thí sinh bị đình chỉ thi, gồm 16 thí sinh ở môn Ngữ văn và 11 thí sinh ở môn Toán. Trong đó, có 25 thí sinh sử dụng điện thoại và 2 thí sinh sử dụng tài liệu.

Ở ngày thi thứ nhất của kỳ thi năm 2025, có 15 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Bộ GD&ĐT nhận định thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi.

Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Sáng ngày mai 12-6, thí sinh thi các môn tự chọn, thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi.