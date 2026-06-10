Trưa nay (10-6), Trường Phổ thông Năng khiếu công bố điểm chuẩn lớp 10

Thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết khoảng 10 giờ trưa nay sẽ công bố điểm chuẩn, cách thức phúc khảo bài thi và đáp án. Từ 22 giờ hôm nay, thí sinh tra cứu kết quả bài thi theo hướng dẫn.
Kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 23 và 24-5. Trường lấy 595 chỉ tiêu lớp 10 tại 2 cơ sở nhưng có đến hơn 4.708 thí sinh dự thi.
Số lượng thí sinh tham dự các môn như sau.
|Bài thi
|Số lượt đăng ký thi
|Số lượng bài thi
|Đạt tỷ lệ dự thi
|Ngữ văn (không chuyên)
|4708
|4539
|96,4%
|Tiếng Anh (không chuyên)
|4708
|4539
|96,4%
|Toán (không chuyên)
|4708
|4537
|96,4%
|Ngữ văn (chuyên)
|1003
|952
|94,9%
|Toán (chuyên)
|1398
|1331
|95,2%
|Tiếng Anh (chuyên)
|1640
|1531
|93,4%
|Tin học (chuyên)
|269
|257
|95,5%
|Vật lý (chuyên)
|353
|339
|96,0%
|Hóa học (chuyên)
|521
|499
|95,8%
|Sinh học (chuyên)
|372
|352
|94,6%
Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.
Thí sinh có thể thi tối đa 2 môn chuyên, miễn không trùng lịch.
Đề thi môn không chuyên có hai phần tự luận và trắc nghiệm mà chỉ có tự luận, trừ môn tiếng Anh.
Trường Phổ thông Năng khiếu là một trong những trường chuyên có sức hút lớn tại TP.HCM. Đây là trường chuyên duy nhất tại TP.HCM tổ chức kỳ thi độc lập với Sở GD&ĐT TP.HCM để tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi cả nước.