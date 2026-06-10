Giáo dục

Trưa nay (10-6), Trường Phổ thông Năng khiếu công bố điểm chuẩn lớp 10

(PLO)- Dự kiến khoảng 10 giờ trưa nay (10-6), Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027.
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Thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết khoảng 10 giờ trưa nay sẽ công bố điểm chuẩn, cách thức phúc khảo bài thi và đáp án. Từ 22 giờ hôm nay, thí sinh tra cứu kết quả bài thi theo hướng dẫn.

Trường Phổ thông Năng khiếu
Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: CP

Kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra ngày 23 và 24-5. Trường lấy 595 chỉ tiêu lớp 10 tại 2 cơ sở nhưng có đến hơn 4.708 thí sinh dự thi.

Số lượng thí sinh tham dự các môn như sau.

Bài thi Số lượt đăng ký thi Số lượng bài thi Đạt tỷ lệ dự thi
Ngữ văn (không chuyên) 4708 4539 96,4%
Tiếng Anh (không chuyên) 4708 4539 96,4%
Toán (không chuyên) 4708 4537 96,4%
Ngữ văn (chuyên) 1003 952 94,9%
Toán (chuyên) 1398 1331 95,2%
Tiếng Anh (chuyên) 1640 1531 93,4%
Tin học (chuyên) 269 257 95,5%
Vật lý (chuyên) 353 339 96,0%
Hóa học (chuyên) 521 499 95,8%
Sinh học (chuyên) 372 352 94,6%

Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.

Thí sinh có thể thi tối đa 2 môn chuyên, miễn không trùng lịch.

Đề thi môn không chuyên có hai phần tự luận và trắc nghiệm mà chỉ có tự luận, trừ môn tiếng Anh.

Trường Phổ thông Năng khiếu là một trong những trường chuyên có sức hút lớn tại TP.HCM. Đây là trường chuyên duy nhất tại TP.HCM tổ chức kỳ thi độc lập với Sở GD&ĐT TP.HCM để tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi cả nước.

NGUYỄN QUYÊN
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