ĐH Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm 24 lãnh đạo chủ chốt các trường thành viên 05/06/2026 17:11

(PLO)- Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, đây là đợt kiện toàn nhân sự quy mô lớn, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị ĐH trong giai đoạn mới theo Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị.

Chiều 5-6, Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM về công tác cán bộ.

Đây là đợt kiện toàn nhân sự quy mô lớn, tập trung vào đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các trường ĐH thành viên và đơn vị trực thuộc, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị ĐH trong giai đoạn mới theo Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định chỉ định TS Lưu Trung Thủy, Trưởng ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ ĐH Quốc gia TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM cùng các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị tại lễ trao quyết định. Ảnh: TRUNG ĐỨC

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM công bố, trao quyết định đối với 24 nhân sự lãnh đạo tại sáu trường ĐH thành viên và một đơn vị trực thuộc.

Tại Trường ĐH Bách khoa, GS.TS Mai Thanh Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Các Phó Hiệu trưởng gồm GS.TS Lê Minh Phương, PGS.TS Phạm Trần Vũ, GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ và PGS.TS Trần Thiên Phúc.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa nhận quyết định bổ nhiệm.

Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, PGS.TS Trần Lê Quan giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Ba Phó Hiệu trưởng gồm PGS.TS Trần Minh Triết, GS.TS Nguyễn Trung Nhân và ThS Văn Chí Nam.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên nhận quyết định từ GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai.

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, GS.TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Các Phó Hiệu trưởng gồm PGS.TS Lưu Văn Quyết, TS Lê Hoàng Dũng và TS Phan Thanh Định.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.



Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Hai Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Vũ Đức Lung và PGS.TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ thông tin.

Tại Trường ĐH Quốc tế, PGS.TS Lê Văn Thăng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Hai Phó Hiệu trưởng gồm PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ và GS.TS Phạm Văn Hùng.

Tại Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, GS.TS Phan Bách Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Ba Phó Hiệu trưởng gồm ThS Nguyễn Hoàng Dũng, PGS.TS Phạm Anh Vũ Thụy và PGS.TS Võ Thành Toàn.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Sức khỏe.

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân được trao quyết định giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tuần hoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức, nhân sự của hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM. Bà nhấn mạnh mỗi quyết định được trao không chỉ là sự ghi nhận đối với năng lực, uy tín của cá nhân được bổ nhiệm mà còn thể hiện sự tin tưởng đối với tập thể lãnh đạo các đơn vị.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRUNG ĐỨC

Theo GS.TS Thanh Mai, ĐH Quốc gia TP.HCM đang đứng trước một bối cảnh mà giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được đặt vào trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.

Các điều chỉnh pháp luật về giáo dục đại học, khoa học công nghệ và các cơ chế liên quan đến đại học quốc gia sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi lớn về cách quản trị, huy động nguồn lực, tổ chức đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao và phục vụ xã hội.

Vì vậy, bà nhấn mạnh người đứng đầu các trường thành viên phải thực sự là những người tổ chức thực hiện, hành động quyết liệt để biến cơ hội thành kết quả cụ thể.