Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Lọc ảo sau khi 3.133 thí sinh chốt trường chuyên, lớp tích hợp 25/06/2026 09:31

(PLO)- Tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp trên địa bàn TP.HCM, theo Sở GD&ĐT.

Sáng ngày 25-6, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kết quả thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp năm học 2026-2027.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM sẽ được công bố ngày 30-6. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp trên địa bàn TP.HCM gồm Trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK), Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Khu vực 2), Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Khu vực 3) cùng các trường có lớp tích hợp. Riêng Trường Phổ thông Năng khiếu ghi nhận 600 thí sinh xác nhận nhập học.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phần lớn thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên đều đạt kết quả cao trong kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Đáng chú ý, qua công tác lọc ảo cho thấy hầu hết các em đều đồng thời đăng ký xét tuyển vào hệ đại trà tại các trường thuộc nhóm đầu của TP như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn và nhiều trường tốp đầu khác.

"Khi thí sinh đã xác nhận nhập học vào các trường trên, Sở GD&ĐT sẽ thực hiện lọc ảo, xóa các nguyện vọng còn lại của thí sinh tại hệ đại trà, từ đó giải phóng chỉ tiêu cho các trường phổ thông. Điều này gia tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh còn lại đang chờ kết quả xét tuyển vào các trường đại trà trên toàn TP" - ông Phong nhấn mạnh.

Đây chính là lý do vì sao Sở GD&ĐT TP.HCM vẫn chưa công bố điểm chuẩn thường.

Điểm chuẩn vào lớp 10 hệ đại trà tại TP.HCM dự kiến được công bố vào ngày 30-6.

Kỳ thi lớp 10 đã kết thúc ngày 2-6. Năm đầu tiên sau sáp nhập, TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước.

Đề thi lớp 10 được nhiều giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá đã giảm độ khó để phù hợp với tình hình học sinh. Vì thế, điểm chuẩn lớp 10 dự kiến tăng từ 0,5 đến 2 điểm tuỳ từng trường.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đủ ba môn, không vi phạm quy chế, không bị điểm liệt (0 điểm).