Sau khi biết điểm thi lớp 10, thí sinh TP.HCM muốn phúc khảo cần phải làm gì? 19/06/2026 14:08

(PLO)- Sau khi biết điểm thi lớp 10, nếu có nhu cầu, thí sinh đăng ký phúc khảo bài thi từ hôm nay (19-6) đến 16 giờ ngày 23-6.

Sáng 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi lớp 10 của hơn 151.000 thí sinh dự thi.

TRA CỨU ĐIỂM THI LỚP 10

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, sau khi biết điểm thi lớp 10, nếu có nhu cầu, thí sinh có thể đăng ký phúc khảo bài thi.

Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi từ 8 giờ hôm nay (19-6) đến 16 giờ ngày 23-6.

Trường THCS có học sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh cách thức đăng ký phúc khảo, gửi mẫu phiếu đăng ký phúc khảo, bố trí nhân sự, cơ sở vật chất để tiếp nhận đơn phúc khảo thuận tiện cho học sinh.

Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 24-6, trường có học sinh đăng ký phúc khảo tập trung hồ sơ phúc khảo và nộp về Trường THPT Marie Curie, phường Xuân Hoà.

Dự kiến, ngày 30-6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Mẫu phiếu đăng ký phúc khảo bài thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NQ

Kỳ thi lớp 10 ở TP HCM kết thúc hôm 2-6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi.

Điểm xét tuyển lớp 10 thường = Điểm toán + điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó, không được thay đổi

Trong khi đó, năm học này, TP.HCM có 4 trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Sở GD&ĐT quy định chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.